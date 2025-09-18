ИЗПРАТИ НОВИНА
Наш дизайнер с изумително евтина закуска в римски мол
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:06Коментари (0)819
Известният моден дизайнер Иван Донев направи интересна съпоставка между цените у нас и тези в Италия, публикувайки няколко снимки и кратък текст от столицата на Италия:

Мястото е елегантният мол Coin Excelsior в исторически център на Рим, на по-малко от 5 минути пеша от Ватикана. Сами си правете сметката колко реални са цените в България и за какво всъщност плащаме. За качество, за добро отношение, за мястото...

2 броя капучино

1 кроасан с прошутто котто

1 кроасан с шамфъстък

2 чаши вода

Общо: 5.80 евро

Разликата между цената в града и тази на летището Fiumicino е само 1 евро.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Статистика: