ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Наш дизайнер с изумително евтина закуска в римски мол
Мястото е елегантният мол Coin Excelsior в исторически център на Рим, на по-малко от 5 минути пеша от Ватикана. Сами си правете сметката колко реални са цените в България и за какво всъщност плащаме. За качество, за добро отношение, за мястото...
2 броя капучино
1 кроасан с прошутто котто
1 кроасан с шамфъстък
2 чаши вода
Общо: 5.80 евро
Разликата между цената в града и тази на летището Fiumicino е само 1 евро.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Виктория с емоционален и интимен поздрав към Рачков
10:53 / 18.09.2025
Наш известен актьор пусна снимка от 2001 година
09:30 / 18.09.2025
След 17 години Маги Вълчанова съобщи, че има дете
08:07 / 18.09.2025
Честито на Димитър Рачков!
08:02 / 18.09.2025
Бизнесменът и изгнаник Мирослав се присъедини към Завоевателите
23:11 / 17.09.2025
Ето какъв е бизнесът на Виктор, влязъл в "Ергенът" с часовник за ...
22:56 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
България вдигна МиГ-29, а Румъния, F-16
19:13 / 17.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Известна актриса: В Пловдив няма нищо
13:43 / 16.09.2025
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
09:35 / 17.09.2025
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS