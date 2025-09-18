© Фейсбук виж галерията Известният моден дизайнер Иван Донев направи интересна съпоставка между цените у нас и тези в Италия, публикувайки няколко снимки и кратък текст от столицата на Италия:



Мястото е елегантният мол Coin Excelsior в исторически център на Рим, на по-малко от 5 минути пеша от Ватикана. Сами си правете сметката колко реални са цените в България и за какво всъщност плащаме. За качество, за добро отношение, за мястото...



2 броя капучино



1 кроасан с прошутто котто



1 кроасан с шамфъстък



2 чаши вода



Общо: 5.80 евро



Разликата между цената в града и тази на летището Fiumicino е само 1 евро.