ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Нана Гладуиш получи нов прякор
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:58Коментари (0)952
©
Синът на Нана – Джейсън, я е обявил за Кралица през ваканцията им в Колумбия и с баща му дори са успели да уредят улични рапъри да я възпеят в специално парче, посветено на нея. Това стана ясно от видео на бившата водеща на "Съдебен спор", което тя сподели в социалните мрежи.

В записа Нана споделя, че през годините момчето е измисляло различни обръщения за нея. Започнало с Мамасита заради популярна песен. След това се прехвърлило към Брат. Тя обаче била категорично несъгласна да я наричат по този начин, защото не му е брат, а майка. Тогава наследникът започнал да я нарича Майка-Брат. След като семейството заживява в САЩ, на синът му прави впечатление, че представителите на всякакъв вид обслужващ персонал наричат майка му "Мис Нана". "Ти за мен си Мис България!", отсича Джейсън. "И започна да се подиграва, казвайки ми "Мис България". А вчера бях титулувала до Куин (Кралица). Това вече изби рибата! От вчера аз съм официално Куин", обяснява Нана от Колумбия.

Тя явно много се е забавлявало с новия си прякор, особено когато е бил възпят от улични колумбийски рапъри. Срещу банкнота, пусната в шапка, те са създали парче като за музикална телевизия. В него обявяват Нана за кралица, след това я сравняват с Шакира, възпяват и Маями, където българката живее със семейството си, накрая й казват на испански нещо, което може да се преведе като "Ти си Мадона!".

След ваканцията бившата водеща ще бъде оперирана от рак на кожата. Тя казва, че това е едно от по-леките предизвикателства, с които се е сблъсквала през годините, след като два пъти досега е била диагностицирана с рак на гърдата, припомня HotArena.


Още по темата: общо новини по темата: 3244
04.02.2026 »
04.02.2026 »
04.02.2026 »
03.02.2026 »
03.02.2026 »
03.02.2026 »
предишна страница [ 1/541 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
The Times: Епстийн e имал тайно дете, което е било отнето от майк...
19:56 / 03.02.2026
Pandora Winter Love Story ТУРНЕ: Магията на споделените моменти з...
15:55 / 03.02.2026
Четири мощни изригвания на слънцето в началото на февруари
16:26 / 03.02.2026
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
DARA: Взех решение за "Евровизия"
18:55 / 02.02.2026
Пътешественик: Столицата на Колумбия няма нищо общо с представата...
08:12 / 03.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
09:40 / 03.02.2026
Икономист: Покупката на собствен дом е практически невъзможнa, държавата да поема ипотеката на семейства с деца
Икономист: Покупката на собствен дом е практически невъзможнa, държавата да поема ипотеката на семейства с деца
19:32 / 02.02.2026
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
DARA: Взех решение за "Евровизия"
DARA: Взех решение за "Евровизия"
18:55 / 02.02.2026
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
17:35 / 03.02.2026
Адвокат: Напълних кошницата, зачаках на опашката на касата и със свито сърце извадих 200 евро
Адвокат: Напълних кошницата, зачаках на опашката на касата и със свито сърце извадих 200 евро
21:54 / 02.02.2026
Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
15:41 / 02.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Делото Епстийн
Изтече видео с голи кадри на клиентка от студио за епилация в Бургас
Три трупа са открити в хижа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: