Най-скъпа е вечерята за двама в Швейцария, къде е България?

© Средната цена на вечеря с три ястия за двама в ресторант от среден клас в Европа варира в изключително широки граници – от около 20 евро до 160 евро, показва проучване на платформата FerryGoGo за 2026 г. Анализът обхваща разходите за хранене без включени напитки и се използва като индикатор за общото ценово равнище в различните дестинации.



В България е изчислено, че вечеря за двама струва средно 40 евро.



Сред най-скъпите държави за вечеря за двама през 2026 г. са Швейцария със средна цена от 107,24 евро и Дания с 93,69 евро. Следват Люксембург (90 евро) и Норвегия, където вечерята струва средно 77,96 британски лири или около 89,86 евро. Група от страни – Нидерландия, Ирландия, Финландия и Белгия – споделят сходно ниво от около 80 евро. В отделни градове в Швейцария обаче, като Лугано и Цуг, вечерята достига до 160 евро.



На другия край на класацията са най-достъпните дестинации, сред които много страни от Югоизточна Европа и Балканите. Най-ниската средна цена е отчетена в Косово – около 20 евро за вечеря за двама. Следват Северна Македония с 24,38 евро, Молдова с 30,32 евро, Босна и Херцеговина с 30,75 евро и Сърбия с 38,34 евро.



Хърватия се нарежда приблизително в средата на европейската скала. Средната цена на вечеря за двама в страната е около 60 евро. На сходно ценово равнище са Литва, Латвия и Франция. Германия е малко по-скъпа със средна цена от 65 евро, докато Испания и Словения остават по-достъпни – около 50 евро за вечеря за двама. Петдесет евро струва вечерята за двама и в Гърция, в Черна гора е с пет евро по-малко, а в Румъния и Албания тристепенно меню за двама възлиза средно на около 41 евро – с едно евро повече от България, пише БНТ.



Британската платформа FerryGoGo ежегодно следи разходите за пътуване в Европа – от транспорт и настаняване до ежедневни разходи, като храненето извън дома се счита за един от най-бързите ориентири за това колко скъпа е дадена страна за туристите. По-високите цени в ресторантите обикновено вървят ръка за ръка с по-скъпи напитки, кафе и настаняване.