Най-щастливият ден за всяка една зодия през септември
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 13:00
Септември 2025 ще бъде щедър на астрологични събития: затъмнения, промени на Сатурн и ярки аспекти на Венера и Марс. И за всяка зодия ще има щастливи дати за любов, финанси или важни дела. 

Овен

Ще имате късмет в любовта на 15 и 19 септември. Шансът да ударите джакпота ще се появи на 21 септември. Внимавайте на 7 септември, има рискове от загуба на емоционално равновесие.

Телец

Телецът трябва да очаква романтични приключения на 17 септември. Финансови възможности ще се отворят на 11-ти, а хармония в бизнеса и семейството ще настъпи на 25 септември. На 21-ви обаче затъмнение в Дева може да провали плановете, така че действайте внимателно.

Близнаци

5 и 18 септември ще бъдат дни на флирт и приятни запознанства за вас. Ще имате късмет във финансите на 12-ти, а 27 септември ще бъде успешен за учене и пътуване. Лунното затъмнение на 7-ми обаче може да донесе разочарование.

Рак

В отношенията най-приятният ден ще бъде 9 септември, когато емоциите ще блестят с искреност. На 21-ви ще се отворят нови възможности в работата и финансите, а на 14 септември ще се даде хармония в семейството. 

Лъв

За Лъвовете романтичните приключения ще започнат на 16 септември. Шанс да подобрите финансовото си положение ще се появи на 20-ти, а 10 септември ще бъде ден на творчество и вдъхновение.

Дева

13 септември ще донесе топли срещи и ще укрепи взаимоотношенията. Във финансите се очаква успех на 23-ти, а на 21 септември, когато новолунието е във вашия знак, то ще отвори вратите към нови промени. В същото време, на 7-ми, затъмнение може да създаде силен емоционален натиск.

 

Везни

15 септември ще донесе хармония във взаимоотношенията. 6-ти ще бъде успешен за инвестиции, а най-доброто време за сериозни разговори ще дойде на 29 септември. 

Скорпион

Страст и ярки емоции ще ви завладеят на 18 септември. Финансовата интуиция ще ви подтикне към правилните решения на 8-ми, а 25 септември ще бъде ден на хармония.

Стрелец

20 септември ще бъде ден на романтика и нови чувства. Успехът в бизнеса и печелившите сделки ще дойдат на 13-ти, а 22 септември ще бъде най-подходящ за пътуване. 

Козирог

11 септември ще донесе стабилност във взаимоотношенията, а на 24-ти ще има добри новини в кариерата и финансите. 

Водолей

На 17 септември можете да срещнете нови хора и да изпитате неочаквани симпатии. Финансов шанс ще се появи на 19-ти, а на 5 септември ще ви даде лекота и нови идеи. 

 

Риби

14 септември ще бъде ден на искрени емоции за вас. На 9-ти ще имате късмет с парите, а 7 септември ще донесе прозрение.


