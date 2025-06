Най-полезният плод при високо кръвно

© Антоцианините, съдържащи се в този плод, позволяват на кръвоносните съдове да се отпуснат, което спомага за намаляване на кръвното налягане. Боровинките са точно продуктът, който си струва да добавите към диетата си. Първо, те са вкусни, и второ, здравословни са. Независимо под каква форма ги консумирате, те помагат на сърцето ви , казват както диетолози, така и кардиолози. Parade пише за това.



Боровинките съдържат съединения, които подобряват кръвообращението в съдовете, което спомага за понижаване на кръвното налягане. Научното обяснение е дадено от кардиолога и директор на програмата "Структурно сърце“ в медицинския център "Мемориал Кеър Садълбек“ Чен-Хан Чен.







"Всичко това се дължи на високото съдържание на антоцианини – антиоксиданти с противовъзпалителни свойства. Те подобряват функцията на ендотелните клетки в кръвоносните съдове, което позволява на съдовете да се отпуснат и насърчава по-добрия контрол на налягането“, отбеляза той.



Проучване от 2019 г. , публикувано в The Journals of Gerontology, установи, че ежедневната консумация на боровинки може да намали систоличното кръвно налягане (най-високото число) с около 5 mmHg, ключова мярка за оценка на риска от сърдечно-съдови заболявания.



"Антоцианините вероятно стимулират производството на азотен оксид, което подобрява кръвообращението. Боровинките могат също да намалят сковаността на артериите, което, подобно на високото кръвно налягане, увеличава риска от сърдечни заболявания“, казва диетологът Софи Ловър.



Антоцианините, които се намират в боровинките, могат също да намалят възпаленията , да се борят със стреса, да забавят стареенето, да поддържат паметта и да осигуряват на тялото витамини C и K.



Колко боровинки трябва да ядете дневно?



Кардиологът Чен препоръчва да се ядат две порции горски плодове дневно или две чаши. Според диетолога Ловър, поне една чаша боровинки на ден е идеално начало за понижаване на кръвното налягане.







За още повече ползи, експертите препоръчват да избирате диви боровинки, а не домашно отгледани.



Дивите боровинки имат два пъти по-голяма антиоксидантна сила, 33 процента повече антоцианини и 72 процента повече фибри.



Експертите отбелязват, че други плодове, къпини и зеленчуци също помагат за понижаване на кръвното налягане, по-специално тези, които съдържат антоцианини (ягоди, къпини, малини), флавоноиди (портокали, лимони), калий (банани, киви, дини, сушени кайсии, спанак, леща, сладки картофи).



Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист! Предоставената в нея информация не може да се използва за самолечение, както и като заместител на вече назначеното лечение!