Най-накрая Азис го направи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:09
©
виж галерията
Попфолк певецът Азис официално влезе в нов етап от живота си – той сключи брак! Изпълнителят избра Съединените американски щати и се възползва от либералното законодателство отвъд Океана, което му позволява законно да легитимира връзката си.

Макар и далеч от родината, новината за бракосъчетанието му бързо се превърна в тема номер едно. Той сподели романтична снимка на две ръце с брачни халки.

Въпреки че самоличността на неговия партньор все още остава обвита в мистерия, Азис не пропуска да сподели кадри на брачните халки. Пръстените, които не са обикновени брачни халки, а изглеждат като изработени от изискано бяло злато, символизират сериозния ангажимент, който певецът е поел във Флорида. Еднополовите бракове са законни във Флорида от 6 януари 2015 г. в резултат на поредица от съдебни решения, според които забраната за еднополови бракове в щата нарушава Конституцията на САЩ. 

Няколко дни преди да каже "ДА“ на своята половинка, Азис сподели своето мнение за хората и живота в Америка. Звездата е абсолютно впечатлен от атмосферата в САЩ, където по думите му хората живеят в бъдещето. Той разказва с възхита за полицейските коли, изрисувани със знамето на дъгата, за роботите, които среща по улиците и за свободата на мъжете да се разхождат хванати за ръка.

"Мислех, че на 50 г. нищо не може да ме изненада, но… Никога не се заричай. Любовта движи вселената, а ние сме прашинки в нея“, признава певецът.

Въпреки новата страница в личния си план, Азис остава силно привързан към най-важните фигури в досегашната си история. Животът му е белязан от силното присъствие на неговите наследници: 

 

Дъщеря му Рая: Първото му дете, което вече е пълнолетна млада дама и остава негов основен приоритет и гордост.

Синът му: През 2022 г. Азис изненада обществеността, обявявайки, че е станал баща за втори път на момченце.

Гала е "вечната спътница“ на певеца. Тя е майката на Рая и продължава да бъде един от най-близките хора до Азис.


