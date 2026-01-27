ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Най-накрая Азис го направи
Макар и далеч от родината, новината за бракосъчетанието му бързо се превърна в тема номер едно. Той сподели романтична снимка на две ръце с брачни халки.
Въпреки че самоличността на неговия партньор все още остава обвита в мистерия, Азис не пропуска да сподели кадри на брачните халки. Пръстените, които не са обикновени брачни халки, а изглеждат като изработени от изискано бяло злато, символизират сериозния ангажимент, който певецът е поел във Флорида. Еднополовите бракове са законни във Флорида от 6 януари 2015 г. в резултат на поредица от съдебни решения, според които забраната за еднополови бракове в щата нарушава Конституцията на САЩ.
Няколко дни преди да каже "ДА“ на своята половинка, Азис сподели своето мнение за хората и живота в Америка. Звездата е абсолютно впечатлен от атмосферата в САЩ, където по думите му хората живеят в бъдещето. Той разказва с възхита за полицейските коли, изрисувани със знамето на дъгата, за роботите, които среща по улиците и за свободата на мъжете да се разхождат хванати за ръка.
"Мислех, че на 50 г. нищо не може да ме изненада, но… Никога не се заричай. Любовта движи вселената, а ние сме прашинки в нея“, признава певецът.
Въпреки новата страница в личния си план, Азис остава силно привързан към най-важните фигури в досегашната си история. Животът му е белязан от силното присъствие на неговите наследници:
Дъщеря му Рая: Първото му дете, което вече е пълнолетна млада дама и остава негов основен приоритет и гордост.
Синът му: През 2022 г. Азис изненада обществеността, обявявайки, че е станал баща за втори път на момченце.
Гала е "вечната спътница“ на певеца. Тя е майката на Рая и продължава да бъде един от най-близките хора до Азис.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3151
|предишна страница [ 1/526 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Интересен празник е днес
08:07 / 27.01.2026
Илияна Йотова има внуче, синът й женен за красавица
20:39 / 26.01.2026
Съсобственикът на две големи вериги днес става на 58, ето как пра...
17:31 / 26.01.2026
Михаел Шумахер прави първи стъпки към самостоятелно придвижване
14:57 / 26.01.2026
Лукс и минерална баня срещу 5 евро недалеч от Пловдив
09:12 / 26.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
17:22 / 25.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
17:23 / 25.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS