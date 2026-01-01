ИЗПРАТИ НОВИНА
Най-късметлийският ден за всяка зодия през януари
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:00
©
2026 година е вече тук – носеща ново начало и надежда за повече късмет и благополучие. А астрологията вече е готова да ни даде отговор на въпроса кой ще бъде най-щастливият ден за нас – според зодиакалния ни знак. 

Това е нещо, което със сигурност ще ни помогне да осмислим какви стъпки изискват конкретните ни мечти, да съставим план и да продължим уверено напред. Единственото условие е да дадем възможност на Вселената да ни подпомогне и да "вплете“ магия в живота ни – стига да се фокусираме се върху това, което наистина желаем.

Ето кой ще бъде най-щастливия ден за всяка зодия през настоящия месец януари.

Овен

Най-късметлийски ден: понеделник, 26 януари 

Представителите зодията са твърде прагматични и разумни – и често следват логичен и праволинеен път. Но в началото на тази година това се променя - Нептун преминава в Овен в на 26 януари, засилвайки способността да сътворим нова реалност. Това ще бъде определящ период от живота, в който ще прегърнем креативността, вярата и способността да осъществим всичко, за което сме мечтали.

Телец

Най-късметлийски ден: неделя, 4 януари

Това ще е най-късметлийската година за Телеца от много време насам. Влиянието на Козирог ще започне да се усеща силно - от 4 до 17 януари, активирайки мощен период на благоденствие и просперитет. Това е моментът за отдавна отлагани пътувания, да нова работа и неочаквани високи доходи.

Близнаци

Най-късметлийски ден: неделя, 25 януари

Началото на новата година поставя фокуса върху кариерата. Това се дължи на Нептун и Сатурн, които преминават през последните си седмици в Риби – знакът, който управлява успеха и признанието. Може да получим повишение или да поемем по-големи отговорности – неща, които ще ни донесат дълбоко удовлетворение. 

Рак

Най-късметлийски ден: петък, 2 януари

Растеж в професионален план. От 2 януари настъпва моментът за положителни промени в кариерата. Успехът е гарантиран  – с каквото и да се захванат представителите на зодията.

Лъв

Най-късметлийски ден: неделя, 25 януари

На 25 януари астероидът Палас преминава в Риби, където ще остане до 26 април. Това ще окаже влияние на ежедневието, работата и всичко, от което имаме нужда, за да се чувстваме добре. Ще си позволим да направим всичко необходимо, за да създадем положителни промени в живота си.

Дева

Най-късметлийски ден: неделя, 18 януари

Началото на 2026 г. ще бъде едно от най-щастливите за зодията през последните години. Налице е силна енергия, която изостря фокуса и отваря нови възможности. Ще се научим да приемаме творческата си страна – било чрез изкуство или чрез начина, по който организираме живота си. Каквото и да правим, важно е да поставяме щастието си на първо място.

Везни

Най-късметлийски ден: събота, 17 януари

Най-сетне ще се научим да оценяваме моментите. Както и ще бъдем благодарни  за процеса, през който си преминали, за да постигнем лично удовлетворение. Следващите седмици ще ни дадат възможности да опитаме нещо ново - независимо дали в личен или професионален план.

Скорпион

Най-късметлийски ден: четвъртък, 1 януари

На този ден Меркурий преминава в Козирог, активирайки мощна фаза на комуникация в живота на Скорпионите. Това носи нови начини на мислене – който ще доведе до нови възможности и важни промени.През следващите седмици светът ще бъде в буквално ръцете ни – важно е само да си позволим да се възползваме от тази енергия.

Стрелец

Най-късметлийски ден: понеделник, 26 януари

Нептун навлиза в Овен в на 26 януари и ще остане там до 2039 г. Това е изключително силен транзит, който ще окаже огромно влияние върху живота на представителите на зодията оттук нататък. Тази енергия ще  помогне да създадем живот с по-дълбок смисъл и радост – както в личен, така и в професионален план.

Козирог

Най-късметлийски ден: неделя, 4 януари

Годината започва с изключително силна концентрация на енергия в знака. Тя достига своя пик в неделя, 4 януари, когато Слънцето, Юнона, Марс, Венера и Меркурий се намират в Козирог, засилвайки мотивацията и увереността да постигнем всичко, което пожелаем.

Водолей

Най-късметлийски ден: понеделник, 19 януари

От тази дата започва силен период на обновление, съживяване и размисъл – неща, които ще ни помогнат да си поставим нови цели и да се възползваме максимално от късмета, който ни се предоставя. Ще знаем как да "навлезем“ в истинската си същност и да зададем тона на годината.

Риби

Най-късметлийски ден: петък, 23 януари

В този ден Марс преминава във Водолей, вдъхновявайки за момент на тишина и покой. Интуитивно ще усетим кога е време да се спрем забързаното ежедневие и как да насочим енергията на навътре, към самите нас. Защото късметът, който търсим, се крие във връзката с душата ни – а това винаги е първата стъпка към спокойствие и хармония с Вселената.


