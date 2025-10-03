Най-красивата водеща на БНТ с любопитна номинация

© "Горди сме да споделим, че чаровната водеща на "Денят започва“ Христина Христова е номинирана за наградата "Жена на годината“ в категория "Медии“ на списание Grazia.



Тази номинация е признание за нейния професионализъм, отдаденост и вдъхновение, което тя носи на зрителите всяка сутрин", съобщиха от БНТ.



Христина Христова е популярна личност, известна в България не само с кариерата си, но и с активното си участие в обществени дейности. Тя е известна в медийната сфера, включително в социалните мрежи, където споделя не само професионалния си опит, но и личните си преживявания. Често привлича вниманието на своите последователи с вдъхновяващи истории и размисли.



