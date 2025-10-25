ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Най-изкуствените българки се събраха на едно място
Това издание на надпреварата коя българка ще се окичи с короната на момичето с най-напомпаните форми у нас, бе под егидата на известния пластичен и естетичен хирург д-р Николай Георгиев, съпруг на естрадната и фолкветеранка Елвира Георгиева. Главен "двигател" на събитието пък бе бившата Мис Силикон Мариана Маринова, асистирана от цяла плеяда свои звездни колежки и плеймейтки.
В журито блестяха с неувяхващ сексапил топсиликонките Джулиана Гани, племейтките Жанета Осипова и Нора Недкова, Жасмин Стоичкова и Анна-Мария Чернева. Присъстващите в актуалния клуб в Студентски град випове отбелязаха и две разлики от предишните конкурси.
Първата бе, че дефилиращите на подиума горещи мацки бяха със забележимо по-малко като количество силикон по телата си. Явно, коментираха светски корифеи, тенденцията е да се залага повече на качеството на силикона и да се запази не само големината, а трайността и естетическият вид на изваяните с него форми. Затова при силиконките издание 2025 преобладаваха основно леко увеличените устни и бюст, които обаче отстъпваха значително по размери на силиконовите натрупвания от предишните години.
Втората разлика бе присъствието на цели две водещи бг порнозвезди със световна слава при мъжете и жените - Диана Габровска и риалити героят Красимир Джунов. В сюрприз на конкурса се превърна и отличаването на единствената блондинка сред останалите 9 претендентки за "силиконовата" корона. А на старта на галещото окото зрелище организаторите обявиха, че то е 17-ото поред от старта на конкурса и в чест на празника разрязаха направо на подиума огромна розова торта.
Температурата на купона се нажежи опасно още от първите минути, когато ексцентричната гълтачка на огън Боряна Георгиева демонстрира спираща дъха феерия от пламъци. Не остана по-назад и друго нашумяло в шоубизнеса и клубния живот име - Биляна Василева с артпрякор Пандора. Тв водеща, танцьорка, шоугърла и певица, тя не можа да се окичи с титлата, но заслужи бурните овации на публиката със своите съвършено изпипани форми, а и стърчеше с цяла глава над всички останали кандидат-силиконки. Тази година те бяха изненадващо невисоки на ръст, което на моменти създаваше оптичната измама, че силиконът по фигурите им не е разпределен равномерно, независимо от по-скромния му в сравнение с предишните години обем.
Самата силиконка номер едно Елизабет Георгиева е с ръст от 163 см. "В конкурса "Мис България" имат твърди изисквания за ръста на момичетата, но не и ние", поясниха за "България Днес" хора, ангажирани с организацията на "Мис Силикон".
Партито продължи до малките часове с излъчващия опасен чар номер на Пандора "Клеопатра търси своя Цезар" - еротик изпълнение на самия подиум. "Може и Марк Антоний, може и двамата", обяви шоугърлата. "Ако са трима, също става, с четирима не знам дали ще се справя", уточни предварително, за да няма разочаровани, Пандора.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1926
|
|предишна страница [ 1/321 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Проф. Стоянович: Когато се смени това време, в 15:25 ч. вече е тъ...
12:10 / 25.10.2025
Крисия загатна за ново приятелство, той също е известен
08:59 / 25.10.2025
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
08:49 / 25.10.2025
Минаваме към общоприетото астрономическо време, може да е за посл...
08:37 / 25.10.2025
След "Биг Брадър" Цвети заряза и двете си гаджета! Сега си търси ...
22:44 / 24.10.2025
От утре 3 зодии ги очаква голям финансов успех
22:45 / 24.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
14:21 / 23.10.2025
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Разводът на годината
10:41 / 23.10.2025
Мартин Ергенът: Безобразно слаба и нагла
16:07 / 23.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS