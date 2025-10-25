Най-изкуствените българки се събраха на едно място

© 32-годишната софиянка Елизабет Георгиева грабна титлата Мис Силикон 2025 на едноименния конкурс, който снощи се превърна в "черешката на тортата" на клубния живот в столицата.



Това издание на надпреварата коя българка ще се окичи с короната на момичето с най-напомпаните форми у нас, бе под егидата на известния пластичен и естетичен хирург д-р Николай Георгиев, съпруг на естрадната и фолкветеранка Елвира Георгиева. Главен "двигател" на събитието пък бе бившата Мис Силикон Мариана Маринова, асистирана от цяла плеяда свои звездни колежки и плеймейтки.



В журито блестяха с неувяхващ сексапил топсиликонките Джулиана Гани, племейтките Жанета Осипова и Нора Недкова, Жасмин Стоичкова и Анна-Мария Чернева. Присъстващите в актуалния клуб в Студентски град випове отбелязаха и две разлики от предишните конкурси.



Първата бе, че дефилиращите на подиума горещи мацки бяха със забележимо по-малко като количество силикон по телата си. Явно, коментираха светски корифеи, тенденцията е да се залага повече на качеството на силикона и да се запази не само големината, а трайността и естетическият вид на изваяните с него форми. Затова при силиконките издание 2025 преобладаваха основно леко увеличените устни и бюст, които обаче отстъпваха значително по размери на силиконовите натрупвания от предишните години.



Втората разлика бе присъствието на цели две водещи бг порнозвезди със световна слава при мъжете и жените - Диана Габровска и риалити героят Красимир Джунов. В сюрприз на конкурса се превърна и отличаването на единствената блондинка сред останалите 9 претендентки за "силиконовата" корона. А на старта на галещото окото зрелище организаторите обявиха, че то е 17-ото поред от старта на конкурса и в чест на празника разрязаха направо на подиума огромна розова торта.



Температурата на купона се нажежи опасно още от първите минути, когато ексцентричната гълтачка на огън Боряна Георгиева демонстрира спираща дъха феерия от пламъци. Не остана по-назад и друго нашумяло в шоубизнеса и клубния живот име - Биляна Василева с артпрякор Пандора. Тв водеща, танцьорка, шоугърла и певица, тя не можа да се окичи с титлата, но заслужи бурните овации на публиката със своите съвършено изпипани форми, а и стърчеше с цяла глава над всички останали кандидат-силиконки. Тази година те бяха изненадващо невисоки на ръст, което на моменти създаваше оптичната измама, че силиконът по фигурите им не е разпределен равномерно, независимо от по-скромния му в сравнение с предишните години обем.



Самата силиконка номер едно Елизабет Георгиева е с ръст от 163 см. "В конкурса "Мис България" имат твърди изисквания за ръста на момичетата, но не и ние", поясниха за "България Днес" хора, ангажирани с организацията на "Мис Силикон".



Партито продължи до малките часове с излъчващия опасен чар номер на Пандора "Клеопатра търси своя Цезар" - еротик изпълнение на самия подиум. "Може и Марк Антоний, може и двамата", обяви шоугърлата. "Ако са трима, също става, с четирима не знам дали ще се справя", уточни предварително, за да няма разочаровани, Пандора.