Най-големите късметлии в зодиака следващата седмица
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:56
©
Три зодиакални знака привличат наистина добър късмет през цялата седмица от 2 до 8 февруари 2026 г. И все пак, от вас зависи да се възползвате от невероятните възможности, които вселената ви представя.

Уран, планетата на шока и страхопочитанието, застава директно в Телец на 3 февруари, за последен път в този 8-годишен цикъл. От 2018 г. насам Уран в Телец ви подтиква да напуснете зоната си на комфорт и да осъзнаете, че само защото нещо е удобно, не означава, че е вашата съдба. Уран не винаги носи възможностите, които очаквате. Вместо това, той носи тези, от които се нуждаете.

Дори само една стъпка към мечтата ви променя енергийната честота и ви помага да привлечете по-големи възможности и късмет към себе си. За тези астрологични знаци тази щастлива седмица е моментът да направите тази стъпка. Бъдете отворени за това, което възниква през тази седмица, знаейки, че когато решите да предприемете действия, вселената се издига, за да ви помогне.

1. Дева

Бъди готова за всичко, мила Дево. От 2018 г. насам Уран в Телец ти носи възможности за растеж и ти помага да си поставиш нови намерения . Този транзит те научи също, че не можеш да контролираш плановете на Вселената. Докато се учиш да се доверяваш на интуицията си и да почиташ там, където си била водена, пред теб започва да се разкрива нов път. Това най-накрая се осъществява, когато Уран застане директно в Телец във вторник, 3 февруари.

Уран е директен в Телец до 25 април, когато преминава в Близнаци и започва нов цикъл. През следващите няколко месеца бъдете готови да предприемете действия и да се възползвате от възможностите, веднага щом се появят. Въпреки че животът ви се променя по невъобразими начини през последните месеци на този транзит на Уран, Телецът е земен знак като вас, така че трябва да се чувствате здраво стъпили през това време. 

Вече сте готови да поемете рискове, за да осъществите съдбата си. Просто знайте, че мястото, където сте сега, не е мястото, където ще се окажете през април. Тази щастлива енергия ви води към живота, за който сте предопределени.

2. Скорпион

Тази седмица топката е във вашето поле, Скорпиони. Надявахте се, че другите ще вземат решения, които ще освободят място в живота ви. Има обаче причина, поради която Вселената непрекъснато ви напътства да си върнете силата. Решенията, които вземате за живота си, трябва да идват от вас, а не защото някой друг е свършил работата. Може да ви се струва плашещо, но силата да промените живота си към по-добро е във вашите собствени ръце. 

Откакто Плутон влезе във Водолей през 2025 г., чувствате нарастващ натиск да създадете по-голямо пространство и свобода за себе си. Тази седмица, по време на сезона на Водолея, чувствата ви стават невъзможни за игнориране. Това също означава, че сте водени да предприемете действия. Доверете се на себе си достатъчно, за да знаете, че всичко, което правите, ще си заслужава, особено през тази много щастлива седмица.

3. Рак

Рак, Сатурн ви подготвя за успех от 2023 г. Процесът обаче не винаги е бил лесен. Но сега сме в последната седмица на Сатурн в Риби, преди той да премине в Овен на 13 февруари.

Меркурий също навлиза в Риби в петък, 6 февруари. Това е време на успех, когато всичко най-накрая си идва на мястото. С Меркурий в този воден знак, очаквайте да получите всички предложения, които сте чакали. Доверете се на процеса през това време и знайте, че най-накрая получавате всичко, за което сте работили. 

Меркурий прекарва продължително време в Риби поради предстоящата си ретроградност, което ще ви помогне да финализирате плановете си и да започнете нови начинания. Докато ретроградният Меркурий често създава предизвикателства, за вас той връща възможност, която преди не е проработила. Така че, бъдете готови, Раци. Беше дълъг път, но това е щастлива седмица.


