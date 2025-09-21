ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Над 10 000 хотела завеждат дело срещу Booking.com
Автор: Лора Димитрова 22:05Коментари (0)92
©
Над 10 000 европейски хотела се присъединиха към колективен иск срещу онлайн платформата Booking.com, след като години наред на собственици на хотели им е било забранено да предлагат по-ниски цени на собствените си уебсайтове, предаде Travel Tomorrow.

Асоциацията на хотелите, ресторантите и кафенетата в Европа (HOTREC), заяви, че собствениците на хотели търсят обезщетение за загубите, понесени между 2004 и 2024 г. поради така наречените клаузи за "най-добра цена“. Booking.com въведе клаузите, за да се бори с така наречените "безплатни“ резервации – случаи, при които клиент намира хотел чрез платформата, но след това прави резервацията директно в хотела, заобикаляйки онлайн компанията.

През септември 2024 г. обаче Европейският съд обяви тази практика за незаконна, заявявайки, че платформата може да функционира добре и без ограничението. В отговор на натиска от новия Европейски закон за цифровите пазари, Booking.com се отказа от практиката.

"Европейските хотелиери отдавна страдат от нелоялни условия и прекомерни разходи. Сега е моментът да се обединим и да поискаме обезщетение“, заяви Александрос Василикос, президент на HOTREC. "Тази съвместна инициатива изпраща ясно послание: злоупотребите на дигиталния пазар няма да бъдат толерирани от хотелиерската индустрия в Европа.“

През 2018 г. Белгия въведе закон, забраняващ тези клаузи, присъединявайки се към няколко други европейски държави, които вече бяха предприели подобни стъпки. Въпреки това, Horeca Vlaanderen, фламандската търговска асоциация за хотелиерството и ресторантьорството, сега участва в груповия иск за обезщетение за загуби, настъпили преди 2018 г.

Няколко хотела в Естония също изразиха интерес да се присъединят към делото срещу Booking.com. Кюли Кранер, главен изпълнителен директор на националната асоциация на хотелиерите и ресторантьорите на Естония, коментира пред "Vikerhommik“, че въпреки че Booking.com продължава да бъде ключов партньор за хотели и места за настаняване в Естония, практиките, които нарушават пазара, трябва да бъдат прекратени.

HOTEC съобщи, че крайният срок за присъединяване към делото срещу Booking.com е удължен до 29 август. "Груповият иск получава огромна подкрепа“, отбеляза управляващият директор на IHA Маркус Луте.

Booking.com заяви, че не е получила официално дело. "Това е декларация от HOTREC, а не действително подаване на колективен иск“, отговори компанията. Платформата също така отхвърли обвиненията, отправени от хотелиерските асоциации, и отрече правните аргументи, позоваващи се на решението на Европейския съд.

"Нашите партньори за настаняване са напълно свободни да определят собствените си ценови и дистрибуторски стратегии и могат да обявяват стаите си на всяка платформа, която изберат“, казаха от Booking.com.

Случаят бележи важно предизвикателство за променящата се стратегия на ЕС за регулиране на цифровите платформи и техните отношения с бизнес партньори. Победа в това дело би могла да вдъхнови подобни съдебни действия, насочени към други бизнес модели, базирани на платформи, които налагат ограничителни условия на своите партньори.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Частично слънчево затъмнение днес
20:20 / 21.09.2025
Красива журналистка на Nova се омъжи
19:43 / 21.09.2025
Голям, но неизвестен на широката публика българин днес стана на 5...
19:06 / 21.09.2025
С тези стъпки туршията никога няма да се развали
18:23 / 21.09.2025
Голяма холивудска звезда се завръща към музиката
16:30 / 21.09.2025
Милена Славова: Много харесвам Тръмп и Путин
15:46 / 21.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Най-големият жилищен комплекс в България, който е по-голям от много градове в страната
Най-големият жилищен комплекс в България, който е по-голям от много градове в страната
20:56 / 19.09.2025
Държавен служител: Парите, с които преди пълнехме хладилника за три седмици, сега можем да купим храна за два дни
Държавен служител: Парите, с които преди пълнехме хладилника за три седмици, сега можем да купим храна за два дни
22:17 / 20.09.2025
Всяко увеличение на минималната работна заплата увеличава над 40 други социални плащания
Всяко увеличение на минималната работна заплата увеличава над 40 други социални плащания
20:28 / 19.09.2025
Производител от Пловдивско: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
Производител от Пловдивско: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
10:13 / 21.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Историк: Истинският национален празник на България не е 3 март, а 22 септември
Историк: Истинският национален празник на България не е 3 март, а 22 септември
09:00 / 19.09.2025
Руснаци и британци се освобождават от имотите, които закупиха у нас през последните години
Руснаци и британци се освобождават от имотите, които закупиха у нас през последните години
09:41 / 19.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Кабинетът "Желязков"
11-годишно дете загина при трагичен инцидент в Несебър
Водна криза
Изкуствен интелект
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: