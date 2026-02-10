ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
На улицата по пижама и пантофи, но с диамант
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:05Коментари (0)0
©
Носителката на титлата Мис Силикон – Елизабет Георгиева, бе изловена от папараците на в. "Телеграф“ да обикаля улиците в ранни зори… по пижама и пантофи.

Блондинката излезе от входа на жилището си, наметната с черен халат, облечена в плюшена розова пижама и обута в домашни пантофи, и се отправи към близък магазин за цигари и кафе.

След кратък престой вътре тя излезе с празни ръце и се насочи към съседен магазин. Там се заоглежда известно време, сякаш търсеше нещо, но накрая си купи две кафета и бързо се изниза.

Магазин

Без грим, без прическа и без официален тоалет – но с диамант, който блестеше ослепително. Огромният камък на пръста ѝ не остана незабелязан дори и от разстояние, а Бети замяташе косата си с ръката с пръстена на няколко пъти, като го оглеждаше. Часове по-късно миската сподели снимка в социалните мрежи, като обясни на феновете си, че машината ѝ за кафе не работи и затова се е наложило да си купува от съседния магазин. "Случайно“ обаче кадърът беше фокусиран върху ръката ѝ, положена върху кухненския плот – и, разбира се, върху внушителния пръстен.

Коментарите не закъсняха, а най-често задаваният въпрос беше дали това е годежен пръстен. "Може и да съм се сгодила“, написа с усмивка Бети, без да дава повече подробности. Направи впечатление обаче, че диамантът е поставен на средния пръст, което накара част от последователите ѝ да предположат, че става дума не за годеж, а просто за изключително скъп подарък. Скъп със сигурност, защото в нета приятелки на Бети предположиха, че става дума за бижу за поне 200–250 хиляди.

"Прилича на годежния пръстен на холивудска актриса“, написа една от тях. Каквато и да е истината, Мис Силикон със сигурност знае как да бъде в центъра на вниманието… дори по пижама.


Още по темата: общо новини по темата: 3323
10.02.2026 Ромина Тасевска била на косъм от смъртта, след като се преобръща с кола и лежи цели два месеца с натрошен таз в "Пирогов"
10.02.2026 Катя Близнакова и Тони Димитрова се хванаха за гушите
10.02.2026 Катрин Тасева очаква бебе номер 2
10.02.2026 Ивонне: Разболях от рак и след една година на химиотерапия си казах, че вече няма какво да ме уплаши
10.02.2026 Доста стряскаща новина за Шер
10.02.2026 Единият син се отказа от тях, другият публично ги възхвали
предишна страница [ 1/554 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Катрин Тасева очаква бебе номер 2
12:27 / 10.02.2026
Телевизиите се разбраха за зрителите, "Капките" далече от "Ергенъ...
08:56 / 10.02.2026
Изненадващ ход: Нови водещи на сутрешния блок на bTV
08:10 / 10.02.2026
Родена е на днешния ден в Търговище, но става звезда в града, кой...
17:35 / 09.02.2026
Рокади в Nova
17:22 / 09.02.2026
"Вайбър" въвежда нова функция за България
12:40 / 09.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: