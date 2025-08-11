ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|На днешния ден в Асеновград е роден първият човек в света, който вдигна три пъти собственото си тегло
През 1983 г. е европейски и световен вицешампион. През следващата 1984 г. европейски шампион, а през 1986 г. световен вицешампион. Европейски и Световен шампион (1987).
На летните олимпийски игре в Сеул на Олимпиадата в Сеул печели сребърен медал. През същата година става и вицешампион на Европа.
Завършва Националната Спортна Академия. Днес е практикуващ треньор по вдигане на тежести. Първата му поява в световните щанги е с националния състезател на република Виетнам Anh Tuan Hoang, с който печели през 2008 г. златен медал от Азиатските игри, както и сребърен медал на Олимпийските игри в Пекин. По-късно става треньор в Кувейт.
Любопитен факт: Стефан Топуров е първият човек на планетата, вдигнал над главата си тежест, три пъти колкото собственото си тегло. Подобен рекорд са постигнали само петима тежкоатлети, четирима от тях са родени в България - Стефан Топуров, Нено Терзийски, Наим Сюлейманоглу и Халил Мутлу.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Мими Иванова: Гордея се с моята племенница, в Пловдив сбъдна своя...
15:46 / 11.08.2025
Ралица Паскалева се е омъжила тайно
14:45 / 11.08.2025
Евродепутат опита геврек на плажа в Приморско
13:33 / 11.08.2025
Трима младежи се покатериха на движеща се кола и направиха клипче...
12:08 / 11.08.2025
В Гърция вече се тегли от банкомат без такса
10:11 / 11.08.2025
Българин засне опасните лилави медузи в Гърция
09:31 / 11.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Промени в БНТ
10:36 / 09.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
Никол Станкулова: Бях бременна тогава. Направихме щур купон
17:27 / 09.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS