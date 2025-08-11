На днешния ден в Асеновград е роден първият човек в света, който вдигна три пъти собственото си тегло

© Нова тв Стефан Топуров е бивш български щангист и треньор. Роден е на 11 август 1964 г. в Асеновград. Започва да тренира вдигане на тежести на 13-годишна възраст при треньора Петър Арнаудов в клуб "Асеновец“ (1977). Завършва Средно спортно училище "Васил Левски“ в Пловдив. Състезава се за клуб "Асеновец“ (1977 – 1979), клуб "Марица“ (1979 – 1982) и ДФС "ЦСКА“ (1982 – 1992).



През 1983 г. е европейски и световен вицешампион. През следващата 1984 г. европейски шампион, а през 1986 г. световен вицешампион. Европейски и Световен шампион (1987).



На летните олимпийски игре в Сеул на Олимпиадата в Сеул печели сребърен медал. През същата година става и вицешампион на Европа.



Завършва Националната Спортна Академия. Днес е практикуващ треньор по вдигане на тежести. Първата му поява в световните щанги е с националния състезател на република Виетнам Anh Tuan Hoang, с който печели през 2008 г. златен медал от Азиатските игри, както и сребърен медал на Олимпийските игри в Пекин. По-късно става треньор в Кувейт.



Любопитен факт: Стефан Топуров е първият човек на планетата, вдигнал над главата си тежест, три пъти колкото собственото си тегло. Подобен рекорд са постигнали само петима тежкоатлети, четирима от тях са родени в България - Стефан Топуров, Нено Терзийски, Наим Сюлейманоглу и Халил Мутлу.