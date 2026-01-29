ЗАРЕЖДАНЕ...
|На 29 януари почитаме светец, който отказал да се потурчи и да стане мюсюлманин
Свещеномъченикът Игнатий (чества се на 20 декември) бил ученик и приемник на апостолите. Той служил като втори епископ на църквата в Антиохия, Сирия. Заедно със Смирненския епископ Поликарп бил ученик на светия евангелист Йоан Богослов. Пострадал за вярата в 107 г. при император Траян в Рим, разкъсан от зверове в хиподрума (известния "циркус максимус").
След ужасната му мъченическа смърт християни прибрали костите му и ги отнесли в Антиохия. А преди арабите да завземат Антиохия в 637 г., светите му мощи били отново върнати в Рим, където почиват в църквата "Св. Климент". Тези две пренасяния си спомняме днес с молитва към свети Игнатий да бъде наш застъпник пред Бог.
Свети Димитър Сливенски е роден в Сливен на 9 октомври 1818 г. Родителите му години наред били бездетни и Димитър се родил като плод на много молитви. Поради бедност той останал без образование, но редовно посещавал богослуженията и пеел прекрасно наизуст много от църковните песни. След като починали родителите му, той станал слуга на един турчин, който направил опит да го отклони от християнството и да го потурчи.
Димитър обаче твърдо отказал да смени вярата си. Често влизал в спор с мюсюлмани по въпроса за вярата и това стигнало до ушите на властта. Извикали го пред съдията, който се позовал на едно шеговито изказване на Димитър, че би станал мюсюлманин. Имало две възможности: да смени вярата си или да бъде убит.
Младият християнин не могъл и да помисли да се отрече от вярата си в Иисус Христос, затова за сетен път заявил, че е християнин и за нищо на света няма да се отрече от спасителната вяра. Тогава бил обезглавен на 30 януари 1841 г. Паметта му се чества на 29 януари, за да не съвпада с утрешния голям празник на светите Трима светители.
