ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
На 18 октомври, на големия празник, не давайте назаем сол и пари. Имен ден имат хиляди българи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:27Коментари (0)3762
©
На 18 октомври почитаме паметта на Св. ап. и ев. Лука. Св. вмчца Злата Мъгленска.

Ето какви са знаменията, традициите и забраните, свързани с този църковен празник. Една от забраните е свързана е свързана с финансовото благосъстояние на семейството. 

Апостол Лука е от Сирийска Антиохия и е живял през първи век. За живота му е останало малко информация. Известно е, че от младостта си е учил медицина, философия и живопис. След като научил за Христос, Лука пътувал до Палестина, където е избран за един от 70-те апостоли. Участва в първите християнски проповеди, става свидетел на разпятието на Христос, а по-късно придружава апостол Павел като адвокат и лекар. Затова светецът е почитан като покровител на лекарите. 

 

Преданието разказва, че именно Лука е създал първата икона - той е изобразил лицето на Божията майка, поради което светецът е почитан и като покровител на художниците и иконописците. След смъртта на апостол Павел, Лука продължил да проповядва, посещавайки Либия, Египет и Тиваида. Светецът починал мъченически в Гърция. Мощите му сега почиват в базиликата "Света Юстина“ в Падуа, Италия.

Хората се обръщат към Свети Лука с молитви за изцеление от болести, молейки за помощ при отглеждането на деца и за хармония в семейството. Градинарите се молят за благословия върху работата си, докато художниците и други творчески личности искат вдъхновение.

Денят на Свети Лука е известен като Ден на лука. На този ден се вярва, че лукът има специални сили – той укрепва здравето и предпазва от болести.

Традиционно 18 октомври е ден за консумация на ястия, съдържащи лук - пресен, пържен или задушен. Нашите предци вярвали, че лук, изяден в Деня на Св. Лука, ще предпази от болести през цялата година.

В миналото в къщата са окачвали и връзки лук - според легендата те са плашили зли духове и зли хора.

На православния празник 18 октомври Църквата напомня: днес, както и във всеки друг ден, трябва да избягваме кавги, мръсен език, злоба, завист и осъждане. Не трябва да отказваме помощ на онези, които я молят – както на хора, така и на животни.

Според народното поверие, на Луков ден човек трябва да избягва дългове – нито даване на заем, нито вземане на пари или стоки назаем. Смята се, че даването на заем може да доведе до загуба на богатство, докато вземането на заем ще доведе до семейни кавги и загуби. Даването на сол назаем е особено нежелателно, тъй като може да "отнеме“ късмета и благоденствието от дома. Освен това, преяждането и алкохолът трябва да се избягват.

Света Злата била българка, родена в село Слатина, Мъгленско (днес в гръцка Македония), и живяла през трудния за християнството на Балканите XVIII век. Родителите й я възпитали в християнската вяра и нравственост, както и трите й сестри. А Злата била много красива девойка и един млад турчин, която я бил харесал, я издебвал и отвлякъл.

Той поискал от нея да се отрече от християнската си вяра и да се омъжи за него. Но девойката решително отказала и не искала да склони, дори когато близките й започнали да я молят, за да се запази животът й. Още били пресни спомените от потурчванията на българи и власи в Мъгленско в средата на XVIII век.

Злата обаче показала голяма твърдост и не се отказала от вярата си, макар да била дълго и безмилостно изтезавана. Накрая я обесили на една круша и тя умряла като мъченица на 18 октомври 1795 г.

Имен ден празнуват Аврели, Алтън Златко, Златан, Златин, Златомир, Златослав, Лука, Злата, Златина, Златка, Златозара, Златоцвета.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Венета Райкова съсипа bTV с пост в Instagram
21:40 / 17.10.2025
Искра Владимирова напусна bTV, веднага обявиха заместника й
17:43 / 17.10.2025
Милена се раздаде за 40 години на сцената
13:24 / 17.10.2025
Журналист: Всесезонните гуми стават все по-популярни
11:48 / 17.10.2025
Мариана Попова натири Слави: Той никога не е бил музикант, само р...
11:17 / 17.10.2025
Проучване: Хибридните автомобили замърсяват почти като старите ко...
09:54 / 17.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
22:16 / 15.10.2025
Иво Сиромахов заминава
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
10:41 / 16.10.2025
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
11:19 / 15.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта
Нова звездна сватба на хоризонта
16:17 / 15.10.2025
Разводът май няма да им се размине
Разводът май няма да им се размине
16:33 / 15.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Войната в Украйна
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: