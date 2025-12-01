На 1 декември Вселената дава знак на 4 зодии

© На 1 декември четири зодии получават необходимите благословии от Вселената. Те ще имат възможност на този ден да размишляват и да се излекуват. Време е да се освободят от минали болки и всичко, което не им служи, пише Your Tango.



ТЕЛЕЦ



Астрологичната енергия на понеделник ви помага да разберете по-дълбоката причина за определено разочарование в живота ви. Може би не сте забелязали напредъка, който сте постигнали, но на 1 декември ще го видите ясно. Нещо вътре във вас се лекува. Вселената ви носи сигурност. Готови сте да продължите напред без тежестта, която сте държали.



РАК



Астрологичната енергия на понеделник ви позволява да се отдръпнете и да станете свидетели на нещо, което се е случило в живота ви, с нови очи. Сега разбирате нещо за себе си, което не сте могли да видите преди. На 1 декември ще получите благословия, която ще ви насочи към по-стабилна емоционална основа. Не се паникьосвайте за всяко малко безсмислено нещо.



ЛЪВ



Има нещо, което не искате да си признаете, но знаете, че ако просто се справите с него, най-накрая ще можете да го отдалечите. На 1 декември ще откриете, че вече не сте толкова привързани към определени резултати. Този ден носи специално послание за самоуважението.



ДЕВА



Ще стигнете до дъното на някои от мистериите, които тежат на съвестта ви. Виждате модела, корена и изхода. Всичко се получава просто и без усилие. На 1 декември посланието, което получавате, е директно. Не е нужно да се справяте сами с всичко. Можете да приемете подкрепа и го правите, защото искате.