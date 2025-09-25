© виж галерията Кога за последно се почувствахте малки - застанахте под вековно дърво и погледнахте нагоре към върха му или плувахте сами в езеро и се опитахте да си представите как изглеждате от птичи поглед?



Всичко в живота е въпрос на мащаб. Застанали на бюрото в офиса или скрити зад профила си в социалните мрежи, се чувстваме големи и важни. Но излезем ли от града, природата ни връща на мястото ни и ни напомня, че сме само миниатюрна частичка от нещо огромно. Едно от местата, където можете да усетите това с всяка клетка на тялото си, се намира дълбоко в Родопите и е разкошно през есента -Триградското ждрело.



Ждрелото и неговите забележителности



Докато карате по тесния път в ждрелото, отвесни скали до над 300 м се протягат към небето от двете ви страни. Част от пътя е еднолентов, а на места канарите са надвесени почти над колата. Дължината на Триградското ждрело е едва 2-3 км, но за да видите всичките му красоти, ще са ви нужни поне два дни.



В края му откъм село Триград се намира входът на пещерата Дяволското гърло – още едно място, където ще се почувствате малки като мравки. През пещерата тече река Триградска и се загубва неизвестно къде, за да излезе отново на повърхността след няколкостотин метра. Правени са много експерименти, като във водата са пускани всевъзможни предмети, включително и цели трупи, но всичко, влязло в реката, никога повече не се показва при излизането ѝ от другата страна.



Изходът на пещерата наподобява силует на главата на Дявола, а изливащата се в "гърлото“ му река образува най-високия пещерен водопад в България. Леката водна мъгла, която се носи над водопада, прилича на сатанински дъх. Да сте толкова близо до зловещата паст е величествено и страховито едновременно – дотолкова, че според легендата именно оттук Орфей се спуска в Подземното царство в търсене на любимата си Евридика, а тракийските жреци са идвали в търсене на пътя към безсмъртието.



Адреналин за напреднали



Докато сте в района на Триградското ждрело, не се ограничавайте да останете само долу и само в колата. Не по-малко впечатляващо е то и погледнато отгоре. Вържете здраво връзките на туристическите си обувки и се изкачете по маркираните пътеки до върховете на скалите, откъдето само един поглед надолу е достатъчен, за да ви настръхне косата. На стотици метри под краката ви реката се вие като змия, а преминаващите по шосето автомобили са като малки буболечки.



Ако сте по-екстремно настроени, от паркинга на Дяволското гърло продължете нагоре към Харамийската пещера. Тя е разположена високо в скалите, но е необлагородена. За да я посетите, ви е нужна предварителна уговорка с триградския пещерен клуб. Оттам ще ви осигурят екипировка и водач, но със страховете от високо, тясно и тъмно ще трябва да се справите сами. Преминаването през пещерата включва катерене по отвесни скали, лазене и промушване през тесни пространства.



До Буйновското ждрело



Близо до Триградското ждрело се намира и неговият известен съсед - Буйновското ждрело, което също е част от 100-те национални обекта. То е дълго 9 км и се вие от село Тешел до Ягодинската пещера. Двете ждрела са свързани помежду си не само с асфалтов път, но и с маркирана пътека, която можете да изминете за около 2 часа спокоен ход. За да завършите топ 3 на пещерите в района, влезте и в Ягодинската пещера. Тя е една от най-красивите в България със своите тематични зали, пещерни бисери и структура на няколко етажа.



Панорамни площадки



В района на двете ждрела има много места с красиви гледки отвисоко. Панорамната площадка "Орлово око“ е най-известната (тя е над пропаст при връх Свети Илия), а през последните години все повече хора се изкачват и до "Вълчи камък“ до близкото село Гьоврен. И до двете площадки можете да стигнете както пеша, така и с джип.



В района на двете ждрела има много места с красиви гледки отвисоко. Панорамната площадка "Орлово око" е най-известната (тя е над пропаст при връх Свети Илия), а през последните години все повече хора се изкачват и до "Вълчи камък" до близкото село Гьоврен. И до двете площадки можете да стигнете както пеша, така и с джип.