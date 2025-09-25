ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мястото в Родопите, където се чувстваш като мравка
Всичко в живота е въпрос на мащаб. Застанали на бюрото в офиса или скрити зад профила си в социалните мрежи, се чувстваме големи и важни. Но излезем ли от града, природата ни връща на мястото ни и ни напомня, че сме само миниатюрна частичка от нещо огромно. Едно от местата, където можете да усетите това с всяка клетка на тялото си, се намира дълбоко в Родопите и е разкошно през есента -Триградското ждрело.
Ждрелото и неговите забележителности
Докато карате по тесния път в ждрелото, отвесни скали до над 300 м се протягат към небето от двете ви страни. Част от пътя е еднолентов, а на места канарите са надвесени почти над колата. Дължината на Триградското ждрело е едва 2-3 км, но за да видите всичките му красоти, ще са ви нужни поне два дни.
В края му откъм село Триград се намира входът на пещерата Дяволското гърло – още едно място, където ще се почувствате малки като мравки. През пещерата тече река Триградска и се загубва неизвестно къде, за да излезе отново на повърхността след няколкостотин метра. Правени са много експерименти, като във водата са пускани всевъзможни предмети, включително и цели трупи, но всичко, влязло в реката, никога повече не се показва при излизането ѝ от другата страна.
Изходът на пещерата наподобява силует на главата на Дявола, а изливащата се в "гърлото“ му река образува най-високия пещерен водопад в България. Леката водна мъгла, която се носи над водопада, прилича на сатанински дъх. Да сте толкова близо до зловещата паст е величествено и страховито едновременно – дотолкова, че според легендата именно оттук Орфей се спуска в Подземното царство в търсене на любимата си Евридика, а тракийските жреци са идвали в търсене на пътя към безсмъртието.
Триградското ждрело и пещерата Дяволското гърло са част от 100-те национални обекта, което означава, че на влизане можете да вземете печати за колекцията си. Благодарение на сътрудничеството между Българския туристически съюз и Yettel вече можете да го направите не само в книжката, но и дигитално през мобилното приложение на телекома. Нужна ви е само бърза регистрация с две имена и имейл, и ще получите достъп до своя дигитален паспорт, както и до полезна информация за обектите, над 100 видео- и аудиоистории, статии и интерактивна карта.
След това е достатъчно да сканирате на място QR кода на обекта и печатът ще се добави автоматично във вашия дигитален паспорт. Ако на мястото няма табела, можете да вземете печат и чрез геолокация. Двата вида печати (на хартия и дигитални) са напълно равностойни и събирането им носи значки – при 25 – бронзова, при 50 – сребърна, а при 100 – златна.
Можете да свалите приложението още сега от Apple App Store или Google Play Store, а достъп до дигиталната версия на 100-те обекта имат абонатите на всички мобилни оператори.
Адреналин за напреднали
Докато сте в района на Триградското ждрело, не се ограничавайте да останете само долу и само в колата. Не по-малко впечатляващо е то и погледнато отгоре. Вържете здраво връзките на туристическите си обувки и се изкачете по маркираните пътеки до върховете на скалите, откъдето само един поглед надолу е достатъчен, за да ви настръхне косата. На стотици метри под краката ви реката се вие като змия, а преминаващите по шосето автомобили са като малки буболечки.
Ако сте по-екстремно настроени, от паркинга на Дяволското гърло продължете нагоре към Харамийската пещера. Тя е разположена високо в скалите, но е необлагородена. За да я посетите, ви е нужна предварителна уговорка с триградския пещерен клуб. Оттам ще ви осигурят екипировка и водач, но със страховете от високо, тясно и тъмно ще трябва да се справите сами. Преминаването през пещерата включва катерене по отвесни скали, лазене и промушване през тесни пространства.
До Буйновското ждрело
Близо до Триградското ждрело се намира и неговият известен съсед - Буйновското ждрело, което също е част от 100-те национални обекта. То е дълго 9 км и се вие от село Тешел до Ягодинската пещера. Двете ждрела са свързани помежду си не само с асфалтов път, но и с маркирана пътека, която можете да изминете за около 2 часа спокоен ход. За да завършите топ 3 на пещерите в района, влезте и в Ягодинската пещера. Тя е една от най-красивите в България със своите тематични зали, пещерни бисери и структура на няколко етажа.
Панорамни площадки
В района на двете ждрела има много места с красиви гледки отвисоко. Панорамната площадка "Орлово око“ е най-известната (тя е над пропаст при връх Свети Илия), а през последните години все повече хора се изкачват и до "Вълчи камък“ до близкото село Гьоврен. И до двете площадки можете да стигнете както пеша, така и с джип.
След зареждащото пътуване из Родопите дръжте подръка приложението на Yettel със 100-те национални обекта. Освен че е пълно с идеи и полезна информация за организацията на пътуването ви, то помага да съхраните и спомените от пътешествията си, за да се връщате към тях винаги когато имате нужда от доза добро настроение.
