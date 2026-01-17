ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Мъжът на Ралица Паскалева: Днес я има, утре я няма
"Много е трудно постоянно да имаш време, енергия и мотивация", откровена е Ралица. Именно затова тя си повтаря: "То си е за теб, Ралица!", както и думите, които често чува от половинката си - Теодор Салпаров:
"Не мотивацията е важна - днес я има, утре я няма. Дисциплината е ключът към успеха във всяка сфера", цитира HotArena.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3028
|предишна страница [ 1/505 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Нана Гладуиш отново с диагноза рак
21:12 / 16.01.2026
Започнаха снимките на "Ергенът"
19:35 / 16.01.2026
Голям срив в социалната мрежа X
19:19 / 16.01.2026
"Револют" пуска нова функция в приложението си
16:36 / 16.01.2026
Дани Каназирева чукна 47 в бяла рокля за 500 евро
17:06 / 16.01.2026
Нов български сериал тръгва в ефир скоро
15:10 / 16.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS