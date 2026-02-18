ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:53Коментари (0)578
©
Мъж от Торе Лапило в италианската провинция Бриндизи бил натрупал малко състояние през годините - 20 златни кюлчета, които съхранявал в малка метална кутия.

Един ден, по неизвестни причини, той хвърлил кутията в кошчето, съобщиха италианските медии, цитирани от Reuters. 

Властите успели да реконструират шофирането на сметосъбиращия камион от заснетите кадри и да определят къде общинските работници са изхвърлили отпадъците.

След това екип от карабинери отишъл на сметището в Урдженто и с помощта на работници започнал да търси из купчините отпадъци кутията с ценното ѝ съдържание.

В крайна сметка е намерено, като всичките 20 златни кюлчета са непокътнати. Кутията и златото са върнати на 57-годишния законен собственик, съобщава порталът.

Той открил грешката едва на следващия ден и, разбира се, веднага отишъл до контейнера, където бил хвърлил боклука, само за да го намери празен.

С надеждата да си върне изгубеното злато, на стойност поне 120 000 евро, той се свързал с карабинерите и съобщил за инцидента. Те започнали разследване и получили записи от охранителни камери от района, където се намирал контейнерът, пише businessnovinite.bg.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Димо Алексиев си намери работа
10:20 / 18.02.2026
Фалстарт на "Ергенът"
20:42 / 17.02.2026
Етиен Леви каза истината за "Капките"
16:48 / 17.02.2026
Голям наш актьор днес става на 83
15:19 / 17.02.2026
Пловдивска счетоводителка с провокативна визия влиза в "Eргенът"
10:41 / 17.02.2026
Почина режисьор, оставил дълбока следа в историята на филмовото и...
09:49 / 17.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Дара каза: "Сбогом"
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
13:24 / 16.02.2026
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
14:05 / 17.02.2026
Експертите препоръчват винаги да пътувате с поне две празни страници в паспорта си
Експертите препоръчват винаги да пътувате с поне две празни страници в паспорта си
09:09 / 16.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
Средните заплати в българско градче с 3400 жители растат с над 120% за пет години
Средните заплати в българско градче с 3400 жители растат с над 120% за пет години
11:07 / 16.02.2026
Въвеждат задължителен дигитален паспорт за всяка дреха и забрана за унищожаване на непродадени стоки
Въвеждат задължителен дигитален паспорт за всяка дреха и забрана за унищожаване на непродадени стоки
10:29 / 16.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Три трупа са открити в хижа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Парламентарни избори 2026
ДЮШ на ПФК Локомотив (Пд)
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: