Мудева и Батинкова дундуркат бебета
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:29
©
Мис Бургас и Мис България Теодора Мудева ще посрещне първата си Нова година в компанията на своята половинка – футболиста на "Левски“ Борислав Рупанов. Двамата изкараха заедно и първата си обща Коледа. Мудева сподели снимка, на която позират в домашна обстановка – прегърнати, а в ръцете на Теди има малко бебе.

С бебе на ръце ще посрещне новата година още една Мис - Антония Петрова-Батинкова, която роди малко преди Коледа. Новата година Мис България и Мисис Русия ще прекара със семейството си и новия най-малък член. Разбира се, като една изключително суетна жена Тони вече е избрала тоалета и за празника. Както и менюто, което ще остави в ръцете на половинката й, който е познат като топ кулинар.

Питка

Мис Силикон Джулиана Гани замина за новогодишните празници заедно със съпруга си и децата. Малко преди това тя показа, че от питката са й се паднали близнаци. На късметчето пише: "Ще родиш дете, приготви се даже и за две!“.

Мис България Теодора Бургазлиева посрещна Коледа в новата си къща в Далас, където изненада гостите си, като им поднесе българска баница с късмети. Красавицата сподели с почитателите си трапеза, отрупана с типични български ястия.

Секси

Диана Габровска изпраща годината като секси Снежанка. Единствената българска порноактриса, номинирана за най-голямата награда в жанра на секскиното, сподели с почитателите си фотосесия в секси новогодишен костюм и им пожела весели празници и добро настроение. Хубавицата ще прекара Нова година в дома си заедно с половинката си и своите деца, отдавайки се на почивка и домашен уют.

Песен

Попфолк звездата Емилия изпрати последния месец от годината с много празнично настроение. Певицата затрупа мрежата с няколко коледни фотосесии и нов специален проект, който бързо стана любим на феновете. Звездата пусна коледна версия на своя хит "Вземах - давах“, която вече е достъпна в официалния й канал и определено предизвиква вълнение сред почитателите й.

Емилия сподели, че идеята за коледна версия на "Вземах-давах“ е дошла съвсем естествено, тъй като песента е силно емоционална и носи послание, което резонира по време на празниците – време за равносметка, прошка и ново начало.

Спомен

Русокосото изкушение Златка Райкова си спомни с умиление за най-хубавите коледни дни, когато самата тя е била дете. Плеймейтката сподели снимка от далечната 1991 година, на която е в скута на Дядо Коледа, и не пропусна да добави закачливо човече над кадъра.

Коледните празници хубавицата отпразнува в домашна обстановка заедно с децата си и съпруга си, като в хола ги посети самият Дядо Коледа, който изненада малчуганите. Синовете й определено с много голямо нетърпение очакваха подаръците.

Ден след това Златка показа, че заминава за Цигов чарк, където ще посрещне Нова година в голям СПА комплекс, пише "Телеграф".


