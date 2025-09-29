ИЗПРАТИ НОВИНА
Мони Николов танцува на "Макарена" след финала!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:01 / 29.09.2025Коментари (0)1554
Волейболната ни гордост Симеон Николов заигра танца "Макарена"! За кръшните му умения разбираме от забавно видео, качено от фен страница, посветена на батко му Алекс Николов.

В него Мони мята ръце под звуците на култов рап ремикс на хита от 90-те. Както "България Днес" вече писа, световните вицешампиони отидоха на дискотека във филипинската столица Манила след завоюваните сребърни медали.

Българските "лъвове" грам не страдат, а напротив - "поливат" легендарното второ място на световното по волейбол. След тежките тренировки и трудните мачове е време за купон на макс! Нашите се прибират утре, като полетът им каца в 10:00 часа на летище "Васил Левски" в София.

Срещата с феновете ще бъде от 17:30 часа на площам "Св. Александър Невски" в центъра на столицата.








