ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Мон Дьо заприлича на човек
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:48Коментари (0)553
©
Мариан Станков - Мон Дьо, макар и в отпуск, подготвя 12-ия сезон на рубриката си с интервюта, който ще гледаме от есента. Приключилият в началото на лятото 11 сезон определя едновременно като: най-силния, най-истинския и най-гледания. 

"Телевизията, колкото и да я мразят някои, все още е арбитър на значимото, защото в интернет може да станеш известен, но в телевизията се превръщаш във важен. А бъдещето е комбинация от двете", предрича специалистът, пише Минаха години. 

След като се утвърждава в професията, Мон Дьо се изправя пред нова битка. Този път със самия себе си. Една сутрин усетил, че се задушава. Не можел да диша. Потърсил помощ от психотерапевт и започнали работа по проблема, което се проточило 5 години. За това време журналистът преборил не само паник атаките, но и променил изцяло живота си.

"Платих висока цена, за да съм такъв, какъвто съм в момента."







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
В "Дианабад" пуснаха парно
21:17 / 25.08.2025
Експерт: Почти 2 пъти по-скъпо е да си направиш зимнина в буркани...
20:21 / 25.08.2025
Мъртвешка глава е заснета на наш плаж
17:28 / 25.08.2025
НПО: За втора година "Игри на волята" унищожава дюни и растения н...
16:01 / 25.08.2025
Кардиолог: Трябва да спим минимум по 7 часа!
13:54 / 25.08.2025
Експерт по киберсигурност: Не си публикувайте децата в социалните...
12:12 / 25.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
20:00 / 24.08.2025
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
09:27 / 23.08.2025
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
09:45 / 24.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Честито на Боряна Калейн
Честито на Боряна Калейн
08:32 / 23.08.2025
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
11:51 / 24.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Катастрофи в София
Лято 2025
Войната в Украйна
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: