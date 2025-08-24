ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Много богат българин, за когото почти никой не е чувал нищо, днес празнува
Преди да се насочи към банковия сектор, работи и се специализира в управление "Макроикономически проекти и разработки" на Държавния комитет по планиране, Държавна Планова Комисия и Министерството на икономиката и планирането. Участва в множество проекти и в разработването на методики за различни балансови пропорции и показатели на макроикономическо равнище.
През 1990-1992 г. работи в отдел "Бюджетна политика" на Министерството на финансите, където участва в разработването на концептуалната макроикономическа рамка за конструиране на консолидирания държавен бюджет.
Работата в банковия сектор стартира през 1992 г в БСИ "Минералбанк" като експерт, а впоследствие и заместник-директор в дирекция "Икономически проучвания и финансова политика". В периода 1994-1995 г. работи като директор "Икономически анализ и прогнозиране" в Банковата консолидационна компания и като неин представител последователно е член на Съвета на директорите на "Търговска банка Биохим" и председател на Надзорния съвет на "Софиябанк". През 1995 г. е избран за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на ТБ "Балканбанк".
От края на 1996 г. в продължение на 16 години работи в Обединена българска банка като главен финансов директор на банката. Там той създава цялостното финансово управление на банката, както и управлението и координацията на процеса на бизнес планиране и бюджетиране, управлението на проекти и редица други банкови функции и процеси.
През юли 2012 г. Димитър Шумаров се присъединява към екипа на Пощенска банка като изпълнителен директор, главен финансов директор и член на УС на финансовата институция. Под негово ръководство Пощенска банка придобива и интегрира за рекордно кратко време дейността на две банки (Алфа Банк - клон България и Банка Пиреос България), което е поредната стъпка в затвърждаването на позицията й на системна за пазара банка и в разширяването на клиентската й база. Димитър Шумаров активно участва в проекти, свързани с дигитализацията на банковия сектор в България.
Носител е на наградата "CFO на годината" на ЕY и сп. "Форбс", както и на приз "Буров" на Фондация "Атанас Буров" за банково управление. В 2021 г. Димитър Шумаров е удостоен с наградата "Банкер на годината". Отличието му е връчено за последователната и поддържана в продължение на години динамика в развитието на Пощенска банка, както и за нейната социална ангажираност. През 2023 г. Димитър Шумаров отново е отличен с наградата “Банкер на годината“. Той я получава за постигнатата висока устойчивост в сложна макроикономическа среда.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Промоциите на "Лидл" и "Билла" подвеждали потребителите, рискуват...
18:01 / 24.08.2025
Мария Бакалова: Един добър ден
14:02 / 24.08.2025
Forbes: Роджър Федерер стана вторият милиардер в тениса
23:06 / 23.08.2025
Торино: Някои хора приеха с радост, че се разделяме
20:08 / 23.08.2025
Премиерът Желязков стана дядо за втори път
13:09 / 23.08.2025
Честито на Боряна Калейн
08:32 / 23.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Силно земетресение в Румъния
16:20 / 22.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS