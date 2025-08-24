ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Много богат българин, за когото почти никой не е чувал нищо, днес празнува
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:35Коментари (0)511
©
На днешния 24 август рожден ден празнува Димитър Шумаров. Той е завършил Университета за национално и световно стопанство с магистърска степен по "Социално-икономическо планиране", където е бил и преподавател в департамент "Маркетинг и стратегическо планиране".

Преди да се насочи към банковия сектор, работи и се специализира в управление "Макроикономически проекти и разработки" на Държавния комитет по планиране, Държавна Планова Комисия и Министерството на икономиката и планирането. Участва в множество проекти и в разработването на методики за различни балансови пропорции и показатели на макроикономическо равнище.

През 1990-1992 г. работи в отдел "Бюджетна политика" на Министерството на финансите, където участва в разработването на концептуалната макроикономическа рамка за конструиране на консолидирания държавен бюджет.

Работата в банковия сектор стартира през 1992 г в БСИ "Минералбанк" като експерт, а впоследствие и заместник-директор в дирекция "Икономически проучвания и финансова политика". В периода 1994-1995 г. работи като директор "Икономически анализ и прогнозиране" в Банковата консолидационна компания и като неин представител последователно е член на Съвета на директорите на "Търговска банка Биохим" и председател на Надзорния съвет на "Софиябанк". През 1995 г. е избран за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на ТБ "Балканбанк".

От края на 1996 г. в продължение на 16 години работи в Обединена българска банка като главен финансов директор на банката. Там той създава цялостното финансово управление на банката, както и управлението и координацията на процеса на бизнес планиране и бюджетиране, управлението на проекти и редица други банкови функции и процеси.

През юли 2012 г. Димитър Шумаров се присъединява към екипа на Пощенска банка като изпълнителен директор, главен финансов директор и член на УС на финансовата институция. Под негово ръководство Пощенска банка придобива и интегрира за рекордно кратко време дейността на две банки (Алфа Банк - клон България и Банка Пиреос България), което е поредната стъпка в затвърждаването на позицията й на системна за пазара банка и в разширяването на клиентската й база. Димитър Шумаров активно участва в проекти, свързани с дигитализацията на банковия сектор в България.

Носител е на наградата "CFO на годината" на ЕY и сп. "Форбс", както и на приз "Буров" на Фондация "Атанас Буров" за банково управление. В 2021 г. Димитър Шумаров е удостоен с наградата "Банкер на годината". Отличието му е връчено за последователната и поддържана в продължение на години динамика в развитието на Пощенска банка, както и за нейната социална ангажираност. През 2023 г. Димитър Шумаров отново е отличен с наградата “Банкер на годината“. Той я получава за постигнатата висока устойчивост в сложна макроикономическа среда.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Промоциите на "Лидл" и "Билла" подвеждали потребителите, рискуват...
18:01 / 24.08.2025
Мария Бакалова: Един добър ден
14:02 / 24.08.2025
Forbes: Роджър Федерер стана вторият милиардер в тениса
23:06 / 23.08.2025
Торино: Някои хора приеха с радост, че се разделяме
20:08 / 23.08.2025
Премиерът Желязков стана дядо за втори път
13:09 / 23.08.2025
Честито на Боряна Калейн
08:32 / 23.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
12:47 / 22.08.2025
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
09:27 / 23.08.2025
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
09:45 / 24.08.2025
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
08:59 / 22.08.2025
Силно земетресение в Румъния
Силно земетресение в Румъния
16:20 / 22.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Лято 2025
Първа лига сезон 2025/26
Пожари 2025
Водни спортове
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: