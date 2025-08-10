ЗАРЕЖДАНЕ...
|Много богат българин, собственик на най-голямата верига болници, празнува днес
Михаил Тиков е роден в Пещера на 10 август 1962 година. Завършва Медицинския университет в Пловдив през 1988 г. През 1992 г. започва частен бизнес в сферата на здравеопазването и фармацията. През 1998 г. учредява и става управител на фирма "Булфарма“, която стартира с основна дейност дистрибуция на лекарства на едро за българския и международен пазар. От 2000 г. "Булфарма“ инвестира в областта на здравеопазването в България.
Собственикът на най-голямата верига лечебни заведения в 5 български града прибави през тази година към групата и столичната болница “Сердика", която вече работи под името МБАЛ “Сердикамед".Бизнесът на Тиков освен в здравеопазването е и във фармацията, строителствота, транспорта и логистиката, производството на строителни материали, управлението на имоти, изграждане на фотоволтаични системи.
Тиков и е един от най-големите дарители по време на COVID-19, като и днес подкрепя спортни, културни и социални инициативи.
