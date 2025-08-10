ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Много богат българин, собственик на най-голямата верига болници, празнува днес
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:11Коментари (0)1982
©
Бизнесменът, собственик на фирма "Булфарма“, болниците "Софиямед“, "Пълмед", "Бургасмед", "Сердикамед", както и на други лечебни заведения в страната, д-р Михаил Тиков днес празнува рожден ден.

Михаил Тиков е роден в Пещера на 10 август 1962 година. Завършва Медицинския университет в Пловдив през 1988 г. През 1992 г. започва частен бизнес в сферата на здравеопазването и фармацията. През 1998 г. учредява и става управител на фирма "Булфарма“, която стартира с основна дейност дистрибуция на лекарства на едро за българския и международен пазар. От 2000 г. "Булфарма“ инвестира в областта на здравеопазването в България.

Собственикът на най-голямата верига лечебни заведения в 5 български града прибави през тази година към групата и столичната болница “Сердика", която вече работи под името МБАЛ “Сердикамед".Бизнесът на Тиков освен в здравеопазването е и във фармацията, строителствота, транспорта и логистиката, производството на строителни материали, управлението на имоти, изграждане на фотоволтаични системи.

Тиков и е един от най-големите дарители по време на COVID-19, като и днес подкрепя спортни, културни и социални инициативи.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Mahmut Orhan с грандиозно парти в България, стотици се събраха!
21:34 / 09.08.2025
Роби за предложението за брак и сватбата: Лутах мислите си
17:11 / 09.08.2025
Няма да я познаете, днес е една от най-известните актриси
15:02 / 09.08.2025
Диди иска да се завърне
14:05 / 09.08.2025
Денис Ризов се завръща, в Пловдив празнува голямо събитие
10:55 / 09.08.2025
Иван Звездев се ожали
09:02 / 09.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Почина Тодор Славков!
Изграждат кръгово кръстовище на Кукленско шосе
Огромен пожар гори край Сунгурларе
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: