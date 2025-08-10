Много богат българин, собственик на най-голямата верига болници, празнува днес

© Бизнесменът, собственик на фирма "Булфарма“, болниците "Софиямед“, "Пълмед", "Бургасмед", "Сердикамед", както и на други лечебни заведения в страната, д-р Михаил Тиков днес празнува рожден ден.



Михаил Тиков е роден в Пещера на 10 август 1962 година. Завършва Медицинския университет в Пловдив през 1988 г. През 1992 г. започва частен бизнес в сферата на здравеопазването и фармацията. През 1998 г. учредява и става управител на фирма "Булфарма“, която стартира с основна дейност дистрибуция на лекарства на едро за българския и международен пазар. От 2000 г. "Булфарма“ инвестира в областта на здравеопазването в България.



Собственикът на най-голямата верига лечебни заведения в 5 български града прибави през тази година към групата и столичната болница “Сердика", която вече работи под името МБАЛ “Сердикамед".Бизнесът на Тиков освен в здравеопазването е и във фармацията, строителствота, транспорта и логистиката, производството на строителни материали, управлението на имоти, изграждане на фотоволтаични системи.



Тиков и е един от най-големите дарители по време на COVID-19, като и днес подкрепя спортни, културни и социални инициативи.