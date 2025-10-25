Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71

© Димитър Барбуков е роден на 25.10.1954 г. в с. Пиргово (Русенска област). Получава средното си образование в строителния техникум в Русе. Притежава висше инженерно образование. В продължение на 13 години работи като технически ръководител на обекти в различни градове на България, сред които НДК София, Русе и други.



След промените в политическата ситуация в България през 1989 г. създава една от първите частни строителни фирми, която притежава и управлява до 1998 г. Към настоящият момент е собственик на множество фирми в областта на проектиране, строителство, хотелиерство, производство и търговия на строителни материали, и управление на недвижими имоти.



От 2000 г. е Президент и Председател на борда на директорите на Инвестиционно строителна група "Аспекти".



Димитър Димитров Барбуков е семеен с четири деца, три дъщери - Ралица, Десислава и Анастасия и син - Добромир. Собственик на частна театрална формация - "Театър Барбуков".



През ноември 2023 г. бе арестуван за търговия с гласове.