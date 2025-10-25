ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
След промените в политическата ситуация в България през 1989 г. създава една от първите частни строителни фирми, която притежава и управлява до 1998 г. Към настоящият момент е собственик на множество фирми в областта на проектиране, строителство, хотелиерство, производство и търговия на строителни материали, и управление на недвижими имоти.
От 2000 г. е Президент и Председател на борда на директорите на Инвестиционно строителна група "Аспекти".
Димитър Димитров Барбуков е семеен с четири деца, три дъщери - Ралица, Десислава и Анастасия и син - Добромир. Собственик на частна театрална формация - "Театър Барбуков".
През ноември 2023 г. бе арестуван за търговия с гласове.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
След "Биг Брадър" Цвети заряза и двете си гаджета! Сега си търси ...
22:44 / 24.10.2025
От утре 3 зодии ги очаква голям финансов успех
22:45 / 24.10.2025
Ники Кънчев обяви сериозна промяна в "Стани богат"
21:56 / 24.10.2025
Ново изследване дава възможна дата за края на света
21:44 / 24.10.2025
Cineland И CJ 4DPLEX въвеждат ScreenX киноформата в България
14:39 / 24.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
14:21 / 23.10.2025
Разводът на годината
10:41 / 23.10.2025
Мартин Ергенът: Безобразно слаба и нагла
16:07 / 23.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS