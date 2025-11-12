Млад стоматолог предупреди: Това води до лош дъх и клатене на зъбите!

© Фокус Хората все повече се информират и търсят решение на проблемите с оралното си здраве. То е част от цялостното здраве. Трябва да полагаме изключителни грижи за устната кухина, защото оттам могат да тръгнат доста по-сериозни проблеми. Това каза ендодонтът стоматолог д-р Пламена Мурджева в предаването "Утрото на фокус" на Радио "Фокус" с водещ Ася Александрова.



Зъбната хигиена трябва да започне още с поникването на първите зъби на детето. Тогава е и първото посещение при стоматолог. "Въпреки че зъбите са временни, поддръжката на зъбната хигиена започва още с първите зъби. Добре е да обясним техника, да покажем как да се почистват“, поясни специалистът.



Оптималното време за миене на зъби е 2 минути и половина. Важно е да се използва конец за зъби, за да се почистят всички повърхности, тъй като четката за зъби не успява да почисти междузъбното пространство.



Стоматологичен преглед трябва да се извършва два пъти годишно. Важно е при тези посещения да се почиства и зъбният камък. "Зъбният камък може да причини лош дъх от задържането на плака и микроорганизми и венечни заболявания, което е изключително неприятно. Наличието на зъбен камък отдръпва венците и образува възпаление. Това възпаление на венците във времето преминава във възпаление на костта, което е пародонтит. Симптомите се появяват на по-късен етап, като може да се стигне до разклащане на зъбите“, обясни д-р Мурджева.



Пастата за зъби, която използваме, трябва да съдържа флуор, който е изключително важен за реминерализацията на зъбите, отбеляза специалистът.



При наличието на пародонтално заболяване може да се използва по-специализирана паста – за спиране на кървене или за стягане на венците. Голяма част от избелващите пасти за зъби съдържат активен въглен, който е абразив. "Лично аз не ги препоръчвам. Те могат да нарушат зъбния емайл и дори да се образува обратен на избелването ефект. Има много по-щадящи методи за избелване на зъби от пастите. Може да се извърши кабинетно избелване с избелващ агент, който поставяме върху зъбите и активираме с помощта на лампа. Може да се проведе и домашно избелване, но отново контролирано от стоматолог – с индивидуални шини, в които се поставя избелващ агент, препоръчат от стоматолог“, обясни д-р Пламена Мурджева.



Ендодонтско лечение се налага, когато се стигне до усложнения, обясни тя. "При пулпит нервът трябва да бъде изваден и запълнен. Ендодонтско лечение се провежда, когато зъбът има възпаление, преминало в костта, или има гранулом. Грануломите най-често се образуват, когато имаме предходно кореново лечение, което не е направено по най-добрия начин. Грануломите могат да са безсимптомни и да ги видим случайно на рентгенова снимка или зъбите вече да са проявили симптоми – болка при натиск, пулсираща болка, може да изтича гной“, обясни ендодонтът.