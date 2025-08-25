ЗАРЕЖДАНЕ...
|Млад български бизнесмен днес става само на 42, но не си знае парите
Роден е на 25 август 1983 година в Благоевград. Учи в Природо-математическата гимназия "Акад. Сeргей Корольов“ в родния си град и придобива бакалавърска степен от Интернешънъл Юнивърсити ин Джърмъни, Германия през 2006 година, специалност международен бизнес мениджмънт. В 2016 - 2018 година специализира в Харвардското бизнес училище. Занимава се с енергиен бизнес. Има интереси и в хотелиерството.
На парламентарните избори в България през ноември 2021 година е избран за депутат с листата на Продължаваме промяната в 1 МИР Благоевград.
През 2024 г. се отправи на гребна експедиция към Северния ледовит океан заедно с приключенеца от "Неверест“ Стефан Иванов, но след прекосени 313 морски мили от Хаугесунд до Фроя в Норвегия двамата се отказват заради остра и хронична морска болест на Владимир Табутов и срязано сухожилие на пръст на Стефан Иванов.
