Митовете за мултивитамините
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:45
©
Мултивитамините има в почти всеки дом, но също така повечето хора не са сигурни кой наистина се нуждае от тях. Мнозина вярват, че едно дневно хапче запълва всяка хранителна празнина. Други смятат, че добавките действат като усилватели на здравето. Истината е някъде по средата. Храната остава основният източник на хранителни вещества за тялото, но някои хора се нуждаят от допълнителна подкрепа в точното време и в правилната доза. Разбирането на тази разлика спестява пари, избягва фалшиви обещания и носи реални ползи за здравето. Ето всичко, което трябва да знаете за мултивитамините и кой трябва да ги приема.

Мултивитамините помагат за запазване на паметта и интелекта в напреднала възраст

Когато възрастта промени нуждите от хранителни вещества

С напредване на възрастта тялото абсорбира по-малко витамини от храната. Стомашната киселинност спада, апетитът се променя и мускулната маса намалява. Лекарите често проверяват нивата на B12, D и калций при възрастните хора, защото те спадат първи. Хранителната добавка става полезна, когато тестовете потвърдят ниски нива. Тя поддържа здравината на костите, здравето на нервите и енергията. Фокусът остава върху запълването на доказани пропуски, а не върху приемането на дълъг списък с хапчета "просто за по-сигурно“. 

Бременността изисква повече, отколкото може да предложи една чиния

Растежът на бебето променя нуждите от хранителни вещества за една нощ. Фолиевата киселина става жизненоважна, защото защитава мозъка и гръбначния стълб на бебето. Нуждата от желязо се увеличава, за да се поддържа обемът на кръвта.

Лекарите обикновено предписват пренатални витамини, защото осигуряването на тези нива само чрез храна става малко трудно, дори и при добра диета. Хранителната добавка действа като предпазна мрежа по време на кратък, но важен период.

Някои медицински състояния променят правилата 

Някои здравословни проблеми затрудняват усвояването на хранителни вещества. Хора с цьолиакия, възпалителни заболявания на червата, проблеми с щитовидната жлеза или хронични бъбречни проблеми може да се нуждаят от целенасочени добавки. Операции като стомашен байпас намаляват способността на организма да приема ключови витамини. В тези случаи мултивитаминът не е бонус, а медицинска необходимост. Той коригира дефицитите, които само с диета не могат да се справят.

Когато храната все още покрива повечето нужди

Здравите възрастни с балансирано хранене обикновено покриват дневните си хранителни нужди чрез храната. Редовните хранения, които включват плодове, зеленчуци, леща, млечни продукти, пълнозърнести храни, ядки и здравословни мазнини в правилното количество, предлагат много повече от едно хапче. Храната осигурява фибри, антиоксиданти и естествени съединения, които добавките не могат да възпроизведат напълно. Лекарите често напомнят на хората, че разнообразието в чинията поддържа дългосрочното здраве по-добре от всяка таблетка. 

Митът за "допълнителните витамини дават допълнителна енергия“

Мнозина вярват, че мултивитамините повишават енергията или имунитета мигновено. В действителност, витамините помагат само когато на тялото му липсват. Приемът на повече от необходимото не добавя допълнителна сила. Някои витамини дори се натрупват в тялото и причиняват проблеми, когато се приемат в излишък. По-разумният път е да се провери за симптоми, да се направят изследвания и да се използват добавки само когато лекар потвърди необходимостта.

Когато начинът на живот създава малки, но реални пропуски

Строгите диети, дългите работни часове, ограничената слънчева светлина или натовареното пътуване могат да доведат до лек недостиг. Например, хора, които рядко консумират млечни продукти, може да се нуждаят от калциева подкрепа.

Вегетарианците могат да се възползват от B12. Хората, които работят на закрито, често показват нисък витамин D. Това не са митове, а модели, които лекарите често наблюдават. Краткосрочната добавка помага, но дългосрочното решение се крие в коригиране на навиците и избора на храна.







