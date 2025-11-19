Миска на Слави Трифонов чака бебе

© Носителката на короната за красота Мис "Левски Г" Дора Симеонова е в трепетно очакване на първата си рожба след 10-годишна романтична връзка с годеника й Станислав Койчев.



Русокосата красавица цяло десетилетие упорито крие личния си живот и пази любимия си от публичното внимание. За бъдещия татко се знае само, че е завършил бизнес училище в Манчестър и е далеч от прожекторите. Двамата с Дора са пътешественици и обичат да пътуват по целия свят, като блондинката се изявява и като инфлуенсър, разказващ и съветващ за дестинациите след всички визити на влюбените.



Дора не издава какъв пол ще е детето и кога ще се роди, като изгледите са това да се случи в първите месеци на 2026-а.



Симеонова е победителката от конкурса "Мис "Левски Г", организиран от Слави Трифонов и неговия екип. Родена в Бургас, израснала в Малко Търново, учила във Варна и живееща в София, русокосата красавица е жив пример за жител на света. Като победител в надпреварата тя спечели почивка на Малдивите за двама през 2021 г. На екзотичния остров миската взе своя любим, който там й предложи брак, а чак четири години по-късно двамата се решават да имат и детенце.



Мис "Левски Г" е учила мениджмънт на хотелиерство и ресторантьорство с френски език, а по време на победата в конкурса за красота на Слави Трифонов работи в кол-център, където следи за качеството на записаните разговори "с цел подобряване на услугите". Била е и управител на заведение на летище Бургас, пише HotArena.