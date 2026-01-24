Мира Добрева оплю Никос Вертис

© Мира Добрева сподели усещанията си от концерта на Никос Вертис в София от снощи:



"Приятелка ми подари билет за концерта на Никос Вертис. Улични музиканти, полиция и малко хора, които опитваха да влязат, както си му е редът.. Съвсем не в реда на нещата обаче вътре чакахме един час преди звездата на излезе на сцената“.



По думите ѝ публиката е изгубила самообладание: "15 000 души поподсквиркваха, поподканяха това да се случи и най-сетне пристигна началото, което беше може би най-озадачаващо от всичко “.



"Започнахме с гледки от пирамидите в Египет, от Тадж Махал в Индия и препоръки на британски, като малко остарял документален филм, за това по какъв начин не трябва да ненавиждаме, по какъв начин би трябвало да сме по-позитивни и да гледаме с вяра към бъдещето на света “, продължи описа си Мира.



Тя не скри и скуката по време на концерта: "Певецът, чието самотно наличие на сцената озадачаваше, с изключение на светлинните резултати, които опитваха да му вършат компания, се държеше като в провинциално гръцко бузуки “.



Оказва се, че освен на нея ѝ е скучно: "Не можех да допускам, че на други 15 000 души им е радостно досега, в който не видях това – момичето от предния ред си търсеше обувки, а аз също посвърших малко работа на телефона “.



В края на видеото водещата означи и отношението на изпълнителя към българските си фенове: Никос сподели, че това му е шесто посещаване в България, само че не беше научил нито една думичка на български“.