ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Министър фучи по магистрала с 224 км/ч
Министър Уралоглу сподели видео в социалните мрежи, на което се качва зад волана на кола на магистралата Анкара-Нигде. След това той сподели друго видео, в което обяснява, че е превишил ограничението на скоростта по време на шофиране и че жандармерията е предприела необходимите законови действия, както и доклада за наложената глоба. Уралоглу заяви, че е седнал зад волана, за да популяризира магистралата Анкара-Нигде,.
Максималната скорост по магистралите в Турция е 140 км/ч, а транспортният министър е шофирал с 224 км/ч. Наложена му беше глоба от 9 267 турски лири.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Велика журналистка днес става на 78
07:58 / 26.08.2025
Изненадваща сватба във фамилия Стораро! Емрах е!
22:00 / 25.08.2025
В "Дианабад" пуснаха парно
21:17 / 25.08.2025
Експерт: Почти 2 пъти по-скъпо е да си направиш зимнина в буркани...
20:21 / 25.08.2025
Мъртвешка глава е заснета на наш плаж
17:28 / 25.08.2025
НПО: За втора година "Игри на волята" унищожава дюни и растения н...
16:01 / 25.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS