Министър фучи по магистрала с 224 км/ч

© Турският министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу обяви, че е глобен от жандармерията за превишаване на ограничението на скоростта по магистралата Анкара-Нигде, съобщи Bigpara.



Министър Уралоглу сподели видео в социалните мрежи, на което се качва зад волана на кола на магистралата Анкара-Нигде. След това той сподели друго видео, в което обяснява, че е превишил ограничението на скоростта по време на шофиране и че жандармерията е предприела необходимите законови действия, както и доклада за наложената глоба. Уралоглу заяви, че е седнал зад волана, за да популяризира магистралата Анкара-Нигде,.



Максималната скорост по магистралите в Турция е 140 км/ч, а транспортният министър е шофирал с 224 км/ч. Наложена му беше глоба от 9 267 турски лири.