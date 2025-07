"Министър Постна пица" стана на 55

© Симеон Денчев Дянков е български финансист, бивш заместник министър-председател и министър на финансите. Роден е в София на 13 юли 1970 г. Неговият прапрадядо Михо Минков-Гълъба е бил търговец от чорбаджйски род и депутат в Учредителното (приело Търновската конституция), Първото велико народно събрание, заседавало по избирането на български княз (избран е Александър Батенберг), Второто велико народно събрание, и Първото, и Второто обикновени народни събрания, в общо пет последователни мандата.



Симеон Дянков завършва елитната Гимназия за чужди езици "Екзарх Йосиф I“ в Ловеч, известна като Немската гимназия – най-старата езикова гимназия в България, която преди това е била Американски девически колеж. След завършване на гимназия се явява на кандидатстудентски изпити, където изкарва най-високи оценки за цялата страна и се записва във Висшия икономически институт "Карл Маркс“ (днес Университет за национално и световно стопанство), специалност "Международни икономически отношения“, възползвайки се от нововъдената след 1989 година възможност да не отслужва веднага, а да отложи казармата, след завършване на университет.



След 10 ноември 1989 се премества във Виенския университет, а след това в Свободния университет на Западен Берлин. През 1991 г. заминава за Питсбърг, където защитава докторска степен по международни търговски и финансови отношения в Университета в Питсбърг. По-късно, 1997, получава степен "доктор на икономическите науки“ от Мичиганския университет. През 1995 г. постъпва на работа в Световната банка, където достига до поста главен икономист на вицепрезидентското поделение "Финансов и частен сектор“ (на английски: the Chief Economist of the Finance and Private Sector Vice-Presidency), което работи по развиващата се световна финансова криза.



Паралелно на работата си в Световната банка изпълнява и длъжността директор на научен център по икономика в Харвард. Там се среща с Андрей Шлейфер, с когото през 2003 г. публикува съвместно изследване Доклад на Световната банка за "Правене на бизнес“ (Doing Business Report относно състоянието на свободния пазар в бившите страни с прекалено регулирани държавни стопанства от социалистическия лагер), което е отразено от американските медии; Doing Business има 16 000 медийни цитирания и над 100 000 продадени копия. От 2004 до 2009 г. Дянков е асоцииран редактор на "Списание за сравнителна икономика“ ("Journal of Comparative Economics“.



От 2014 година Дянков е директор за приложни научни изследвания в Института за финансови пазари в Лондонско училище по икономика и политически науки. Там води проект за последиците от пандемията през 2019 – 2022 година. Издава две книги с научни изследвания за развиващия се свят,[25] които показват, че много бизнеси са влезли в сивата икономика в опит да се спасят от икономическите тежести на кризата. В развитите икономики пандемията увеличава разликата в икономическите възможности между мъже и жени, докато броят на компаниите, които влизат в несъстоятелност, пада благодарение на щедри държавни помощи.



Остава в историята като "Министър Постна пица“ заради странния начин, по който онагледи държавният бюджет за 2010 година – с кутия вегетарианска пица.