Минчо Празников: Да се предсказва времето години напред е престъпно
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:03
"Да се предсказва времето години напред е много несериозно, даже престъпно." Това казва легендата Минчо Празников.

И на 87 години той е в добро здраве и обича да ходи по суперите, за да пазарува храна.

"Напоследък обичам да ям храна без месо. При тежък физически труд по-добре да се приемат калорични ястия. Сутрин чай с малко сирене. На обяд супа, но да не е особено тежка. Обичам зеленчуковите. Все пак зависи от труда, който полага човек. Но за зимата е рано да се каже каква е, нека да дойде есента и тогава ще говорим", споделя Празников, пише "България Днес".







