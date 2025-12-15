ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Минал и през трите национални телевизии днес става на 46
От 1 май 2010 година е водещ в сутрешния блок на bTV "Тази сутрин“. От 2010 година води и рубриката "Попитай Виктор Николаев“. От началото на септември 2013 година Анна Цолова и Виктор Николаев стават част от сутрешния блок на Нова ТВ.
Автор е на документалния филм "През решетките“ за процеса срещу българските медицински сестри в Либия.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2589
|предишна страница [ 1/432 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Мисис Вселена 2025 предупреди за козметиката
21:02 / 14.12.2025
Жената на Христо Шопов окончателно го заряза
18:21 / 14.12.2025
Андреа: След раздялата с Кубрат се излагах много
12:47 / 14.12.2025
Певицата Емилия: Бях много срамежлива, но тя ме подкрепи да се от...
22:21 / 13.12.2025
Бизнесмен: Викнах полиция заради Дениз Хайрула!
21:38 / 13.12.2025
Една от най-богатите жени в света днес навърши едва 36
20:19 / 13.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
Хампарцумян: Ще закъснеят малко увеличенията на заплатите
10:42 / 13.12.2025
Тошко Йорданов: Имат ли акъл?
11:10 / 14.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS