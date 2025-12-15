ИЗПРАТИ НОВИНА
Минал и през трите национални телевизии днес става на 46
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:16
© bTV
Виктор Николаев е български телевизионен журналист и телевизионен водещ. Роден е на 15 декември 1979 година в Разград. Дипломира се със специалност "журналистика“ в Софийския университет. След дипломирането си работи в Дарик радио и в радио НЕТ. От 2005 година работи в Българската национална телевизия като репортер на "Новините“ на Канал 1. В периода 2007 – 2010 година води сутрешния блок на БНТ "Денят започва“.

От 1 май 2010 година е водещ в сутрешния блок на bTV "Тази сутрин“. От 2010 година води и рубриката "Попитай Виктор Николаев“. От началото на септември 2013 година Анна Цолова и Виктор Николаев стават част от сутрешния блок на Нова ТВ.

Автор е на документалния филм "През решетките“ за процеса срещу българските медицински сестри в Либия.


