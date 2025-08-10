ЗАРЕЖДАНЕ...
|Микробиолог: Не е доказано, че протеинът от насекоми е безопасен за хората
"Включването на протеини от насекоми се налага на първо място поради недостига на естествени протеини. Дискутира се да ограничим протеина от месо поради неблагоприятните промени в климата и нуждата да ограничим въглеродните емисии. Да се намали отглеждането на едрите животни и да ограничим негативния екологичен отпечатък", обясни проф. Светла Данова от Института по микробиология към БАН в неделното издание на "България сутрин".
Тя съветва, ако сме решили да повишаваме теглото си, да опитаме да качим килограми с помощта на суроватъчен белтък, който според нея е по-полезен.
"Тестват се различни насекоми. Идеята е да се усвоява белтъкът от ларвите. Формите във вид на червейчета. Може лесно да бъде преработено в храна за риби. Рибата нараства бързо", уточни проф. Данова за Bulgaria ON AIR.
Консуматорите трудно възприемат промяната
Усещането е различно, когато ни кажат, че консумираме продукт на основата на насекоми. Ако не ни кажат, може да го харесаме, даде пример гостът.
Ученият съобщи, че някои европейски държави разработват дори мляко с ларви от насекоми - идеята е това да е високопротеинова храна за определени консуматори.
"ЕК разреши да се влагат в 10 продукта като протеинов субстрат, но сравнително малко са изследванията за безопасност. На международна конференция поисках думата и им казах, че предпочитам на този етап, докато няма научно доказани ползи и вреди, да не избързваме с масовото навлизане на този субстрат за пряка консумация от човека. Но нямам против да хранят рибите и да се направят анализи този белтък ще промени ли микробиома ни", заяви проф. Данова.
Негативизмът на микробиолога идва не само от това, че не знаем какъв ефект ще има върху микробиома ни, но и заради ефекта върху нашите гени.
"Матрицата е много сложно организирана, но елементи от хранителния ни режим може да заключат или отключат част от нашите гени. Като учен предпочитам ЕК да даде повече време, преди да ги пусне в масова употреба", подчерта проф. Данова.
