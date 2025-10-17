ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Meteo Balkans: Много дъжд през следващите 6 часа
У нас днес над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. Временни разкъсвания на облачността ще има преди обяд над Североизточна България. В следобедните часове в Западна България ще започнат валежи от дъжд, в планините над 2000 метра надморска височина - от сняг.
През нощта срещу събота валежите ще обхванат и централните райони от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 13° и 18°, за София – около 13°.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Днес не трябва да взимате пари назаем - трудно ще ги върнете
07:56 / 17.10.2025
Шеф Петров за Стефан Ботев: Беше облечен като овчар и имаше 220 л...
21:08 / 16.10.2025
Георги Тошев: Бях най-търсеното име в "Гугъл" заради скандала с В...
19:27 / 16.10.2025
Христо Стоичков с трогателен пост: Златната топка - сигурен съм, ...
15:51 / 16.10.2025
Георги Тошев с първи коментар за раздялата на Венета Райков с bTV...
11:18 / 16.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта
16:17 / 15.10.2025
Разводът май няма да им се размине
16:33 / 15.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS