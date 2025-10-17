Meteo Balkans: Много дъжд през следващите 6 часа

© Ако се намирате в Западна и Централна Гърция, очаквайте през следващите 6 часа над тези райони да се излеят валежи между 60 и 120 л/кв. м. До края на деня не са изключени и стойности до 150 л/кв. м. Съществува висок риск от наводнения. Такова предупреждение издадоха специалистите от Meteo Balkans.



У нас днес над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. Временни разкъсвания на облачността ще има преди обяд над Североизточна България. В следобедните часове в Западна България ще започнат валежи от дъжд, в планините над 2000 метра надморска височина - от сняг.



През нощта срещу събота валежите ще обхванат и централните райони от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 13° и 18°, за София – около 13°.