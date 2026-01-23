ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мартин Елвиса: Не смятам, че съм пропаднал или зависим
"Благодаря за въпроса, хазартът винаги е бил част от живота ми – като малък постоянно играех белот и шах, после разцъквах Еврофутбол, играл съм много сварка и табла, след това открих покера – ами извинявайте, но не смятам, че съм пропаднал или зависим, напротив, смятам, че всеки има глава на раменете си и си носи бремето сам, а да откажа да рекламирам хазарт по "популистки" подбуди, за да не ме хейтят хората, би било меко казано лицемерно..."
