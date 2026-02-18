ИЗПРАТИ НОВИНА
Марк Зукърбърг ще свидетелства по дело за пристрастяване към социалните мрежи
Автор: Борислава Благоева 22:12
©
Главният изпълнителен директор на Meta, Марк Зукърбърг, ще бъде разпитан днес за първи път в американски съд относно влиянието на социалните мрежи върху психичното здраве на младите потребители. Това е първият път, в който главният изпълнителен директор на компанията ще се изправи пред съдебни заседатели, съобщава ВВС.

Процесът се води в щата Калифорния.Зукърбърг ще бъде разпитан като свидетел. Очаква се главният изпълнителен директор на YouTube Нийл Мохан също да отговаря на въпроси.

Делото е заведено от родителите на 20-годишно момиче с психически проблеми, причинени от активното ползване на социални платформи като Фейсбук, Инстаграм и YouTube.

Делото е подкрепено от 1600 ищци, представляващи 350 семейства и 250 училищни района.

Според The ​​Guardian ищците искат финансови обезщетения и съдебна заповед, която да принуди компаниите за социални медии да установят нови стандарти за безопасност за младите хора.

Съдебният процес трябва да определи дали компаниите собственици на социални мрежи умишлено проектират платформите си по начин, по който предизвикат пристрастяване.

Милиардерът и основател на Facebook вече е давал показания по тази тема пред Конгреса.







