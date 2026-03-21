Известната телевизионна водеща Мария Силвестър разтърси зрителите на bTV с разказ за жестоко нападение. Това се е случило преди години, но тя едва не губи живота си. Тя е била обект на жестокост от страна на психично болен нападател, от когото тя успява да се спаси чрез невероятно самообладание и психологически трик, информира Plovdiv24.bg.
Инцидентът е станал след вечерно излизане в нощен клуб. Тогава Мария става свидетел на предателство от тогавашното си гадже. Решава да си тръгне сама към дома си в центъра на столицата. Тогава обаче непознат мъж я проследява и я атакува в засада пред входа на блока, където живее:
"Един ден хванах гаджето ми да се целува с друго момиче. Станах и си тръгнах. Живеех в центъра - много близо. Непознатият ме е проследил, нападна ме. Започна да ме души, искаше да прави разни неща с мен. Малко преди това си бях казала, че това не може да ми се случи", сподели случката тя.
От ужас Мария припаднала за момент, но именно в този миг чула "вътрешен глас“, който я иронизирал: "Мария, ти много тъпо умря“.
Стимулирана от адреналина, Мария намира сили да отблъсне насилника, но вместо да избяга, тя решава да промени тактиката. С неочаквано силен глас тя го попитала: "Ти имаш ли цигари?“. Въпросът стъписал мъжа и разбил агресивния му модел на поведение.
"Беше стъписан. После с тоя човек си говорихме един час. За Бог, за майка му, за приятелката му" призна още водещата.
Мария го попитала и защо е решил да я нападне, при което той отговорил, че имал тъмен епизод.
"Имаше някаква шизофрения според мен", коментира тя.
Въпреки че днес разказва историята с усмивка и определя инцидентът като "втори живот“, Мария Силвестър признава, че ужасът я е белязал за дълго. Благодарение на подкрепата на близките си, тя успява да преодолее стреса от инцидента.
Наскоро Plovdiv24.bg цитира Мария Силвестър, че покрай тежките съдби в "Бригада нов дом" се е наложило да тръгне на психотерапевт, който да ѝ помогне да се справи с натрупаните негативни емоции и сълзи заради хората, на които помага.
Още по темата
Нети разплака рождената си майка
20:14 / 21.03.2026
Иван Христов с разтърсваща изповед: Нямаше да съм жив без нея
19:38 / 21.03.2026
Пържените филийки – вкусът на детството, който не остарява
13:19 / 21.03.2026
Приживе Чък Норис спа до болната си съпруга 5 месеца и я върна къ...
17:50 / 20.03.2026
Почина Чък Норис
16:10 / 20.03.2026
Ева Кикерезова: Останах без думи
14:32 / 20.03.2026
