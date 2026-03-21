Известната телевизионна водеща Мария Силвестър разтърси зрителите на bTV с разказ за жестоко нападение. Това се е случило преди години, но тя едва не губи живота си. Тя е била обект на жестокост от страна на психично болен нападател, от когото тя успява да се спаси чрез невероятно самообладание и психологически трик, информираИнцидентът е станал след вечерно излизане в нощен клуб. Тогава Мария става свидетел на предателство от тогавашното си гадже. Решава да си тръгне сама към дома си в центъра на столицата. Тогава обаче непознат мъж я проследява и я атакува в засада пред входа на блока, където живее:"Един ден хванах гаджето ми да се целува с друго момиче. Станах и си тръгнах. Живеех в центъра - много близо. Непознатият ме е проследил, нападна ме. Започна да ме души, искаше да прави разни неща с мен. Малко преди това си бях казала, че това не може да ми се случи", сподели случката тя.От ужас Мария припаднала за момент, но именно в този миг чула "вътрешен глас“, който я иронизирал: "Мария, ти много тъпо умря“.Стимулирана от адреналина, Мария намира сили да отблъсне насилника, но вместо да избяга, тя решава да промени тактиката. С неочаквано силен глас тя го попитала: "Ти имаш ли цигари?“. Въпросът стъписал мъжа и разбил агресивния му модел на поведение."Беше стъписан. После с тоя човек си говорихме един час. За Бог, за майка му, за приятелката му" призна още водещата.Мария го попитала и защо е решил да я нападне, при което той отговорил, че имал тъмен епизод."Имаше някаква шизофрения според мен", коментира тя.Въпреки че днес разказва историята с усмивка и определя инцидентът като "втори живот“, Мария Силвестър признава, че ужасът я е белязал за дълго. Благодарение на подкрепата на близките си, тя успява да преодолее стреса от инцидента.