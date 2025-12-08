Мария Илиева с 40 кг надолу

© Мария Илиева показа новата си фигура, от която вече е свалила 40 кг., по сутиен и минижуп навръх 48-мия си рожден ден.



На 1 декември, когато отбелязва личния си празник, гласовитата певица пусна видеото към дуета си с Прея "Diva x 2", в което разхожда вече стройното си и стегнато тяло. Хитовата изпълнителка не само е отслабнала, което открай време прави впечатление, но и приковава вниманието с изваяни крака и корем като от зората на кариера си преди повече от 20 години. И феновете й го забелязаха и изтъкнаха, че Мария изглежда като в хита си "Нищо“ от далечната 2001 г.



"Минала съм през какво ли не за тези близо 4 години, в които се опитвам, след раждането на моята дъщеря София, да върна формата си, да вляза в някакъв мой стандарт, който ми дава усещане за лекота, в който мога на сцена да се движа с леки крачки, без да ме болят краката. Защото аз бях почти 100 кг., след като родих София“, сподели Мария Илиева, дни преди рождения си ден в интервю на Мариян Станков-Мон Дьо за предаването "Събуди се“ по Нова тв.



По време на бременността със сина си Александър, който роди от бившия футболист Георги Михайлов в началото на 2018 г., Мария Илиева качи няколко килограма и това, разбира се, е съвсем естествено. След като обаче роди дъщеря си София през 2021 г. от настоящия си любим – бизнесменът Александър Междуречки, певицата дълго време не повеждаше в борбата с килограмите. От 2023 г. изпълнителката вече правеше впечатление, че сякаш отслабва с всеки изминат месец. И явно е било така, докато стигне до сегашната си визия. Тези дни стана ясно, че певицата е свалила около 40 кг. и продължава да полага грижи за тялото си.



Мария вече показва завидно стегнати корем и бедра. А през февруари се осмели да качи в инстаграм своя снимка по бански, която предизвика вълна от комплименти. Вероятно някои са допуснали, че снимката е поне малко обработена. На наградите на "БГ Радио“ през май стана ясно, че Мария Илиева изглежда перфектно и на живо. Тя се появи с ефектна блестящ тоалет, подчертаващ стройните й крака.



През лятото пък певицата пусна видеото към песента "Супер жена“, в което дефилира с изрязан бански костюм, а малко по-късно се показа с къса черна рокля, при това до голямата си любов Александър Междуречки, което си беше събитие. Бизнесменът рядко попада под светлините на прожекторите. И певицата избягва да го показва в социалните мрежи. Компромисът беше направен през август по време на семейната им ваканция в Хайделберг, Германия.



Заради модата в родния шоубизнес напоследък да се отслабва с препарати, предназначени за диабетици, съвсем очаквано се появи съмнение, че и поп певицата може да е прибягнала до метода. Самата Мария е категорична, че ключовото за трайния й успех и това, което се оказало най-добро за нейното тяло, е режимът на хранене. Освен това, певицата се ползвала от помощта на лекари, които укротили хормоните й, както тя се изрази. "Всичко идва от хормоналното здраве на един човек“, коментира певицата. Тя подчерта, че няма лесно постигнат успех, при това траен такъв. Нейният с килограмите й коства воля, дисциплина и постоянство. Мария призна, че й отнело повече време, отколкото й се искало, но пък днес се чувства в най-добрата си физическа, психическа и вокална форма. Отслабването й се случило постепенно. Така че явно не е било толкова скоростно, колкото изглеждаше може би, защото изведнъж показа новата си фигура в изрязани тоалети и по бански.



Фенове често я питали в съобщения в социалните мрежи как е успяла да влезе във форма, пък и доста подмладена. Вече убедила се, че много жени имат нужда от подкрепа в битката си да изглеждат и да се чувстват по начина, по който мечтаят, а и за да не отговаря на всеки поотделно, Мария подготвя подкаст по темата. Певицата ще интервюира топ специалисти, на които ще задава точните въпроси, за да получи най-полезните отговори, като ще използва и своя опит, свързан със здраве, красота и дълголетие. Певицата, която в последно време е фокусирана върху темата за женската солидарност в музиката си, включително и в последни си хит с Прея, се надява, че с подкаста си ще бъде полезна на много дами и ще ги мотивира да постигнат устойчив успех. Според нея много жени имат нужда да чуят, че не е страшно да изгубиш формата си драстично и това е обратимо. Такава победа има влияние и върху психическото здраве, защото, когато не се харесваш, уточни Мария Илиева, лесно се поддаваш на депресивни състояния.



"Да си майка е прекрасно. Случват се разни детайли, които обаче са част от пътя. Те могат да бъдат преодолени с добра грижа, ясна подкрепа, правилните хора – специалисти, и среда. Всички тези компоненти могат да доведат до това една жена в 40-те или в 50-те си години всъщност да се чувства по-добре, по-женствена, по-здрава и по-красива от всякога“, сподели Мария Илиева, пише HotArena.