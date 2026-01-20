ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Мария Илиева не се отказва от "Гласът на България"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:30Коментари (0)312
©
Мария Илиева усилено се готви за трети пореден сезон в музикалното шоу на Би Ти Ви "Гласът на България". Този път обаче май ще работи там без пари. Говори се, че певицата се е договорила участието й да е на бартер – тя няма да иска хонорар от "Гласът", но Би Ти Ви ще я канят в предаванията си, за да рекламира всеки свой проект. 

Единствено договор за работа на бартер е в състояние да обясни "абонамента" на Мария Илиева за всички възможни предавания в Би Ти Ви, където би могла да рекламира своите проекти. В последната й изява телевизията дори я обяви за "кралица на поп музиката" – титла, за която не е ясно откъде е дошла и на какъв принцип е дадена. Няма как да не направи впечатление, че певицата има запазено място в някое от студиата на Би Ти Ви всеки път, когато запише нова песен. Навръх Коледа например я бяха поканили за голямо интервю в "Преди обед" заедно с новата й дуетна половинка Прея, за да разкажат за своята обща песен "Дива х2".

Не минаха и три седмици, и Мария отново цъфна в Би Ти Ви. Този път предаването беше "Тази събота", а парчето, за което разказа, е "Светлина". В същото предаване изпълнителката беше и през август – тогава пък разказваше за "нов летен хит". По същото време беше гост в "Тази сутрин" и даже е пуснала на страниците си в социалните мрежи снимки в тогавашната му водеща Мария Цънцарова. Илиева редовно дава интервюта във всички програми, в които могат да й отделят време, за да се рекламира.

Известни са слуховете, че за такова масирано медийно присъствие обикновено се плаща. Знае се обаче, че Мария не е плащала. Тя си била уредила рекламата по друг начин, а именно: бартер. Скоро тръгват снимките на новия сезон на музикалното шоу "Гласът на България". Треньорите в него обикновено взимат хонорари, но изпълнителката на "Лунен сън" този път май е измислила друг вариант. Тя си била предложила услугите не срещу пари, а срещу медийно присъствие, твърдят запознати. Затова я канели толкова често да обяснява практически едно и също – как е изпяла определено свое парче.

Говори се, че бартерът бил изгоден за всички – в предаванията не се чудят как да запълват ефирно време, изпълнителката не се чуди как да намери трибуна, от която да говори само за това, което е важно за кариерата й, без да се навлиза в теми, които биха й притеснили, а от Би Ти Ви няма да отделят пари за хонорара й. 

В телевизията не крият, че работят по нов сезон на "Гласът", който ще е 12-и поред в историята на предаването у нас. Заради падащия рейтинг на телевизията напоследък е по-трудно да намерят звезди, които искат да са треньори там. Най-популярните предпочитат да участват в предавания от А-групата на далеч по-гледаната Нова телевизия. Но Мария е една от тези, които поне засега изглеждат сигурни в схемата. Смята се, че Иван Лечев също остава в "Гласът", но младата Дара най-вероятно няма да поднови договора си.


Още по темата: общо новини по темата: 3050
20.01.2026 Лепа Брена: За да бъда приета при Ванга, трябваше да извърша странен ритуал
20.01.2026 Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
20.01.2026 Психическият удар от публичния срам я промени из основи
20.01.2026 Наталия Гуркова - топ фен на Лили Иванова
19.01.2026 Десислава Радева смени профилната си снимка във Фейсбук
19.01.2026 Водещият на "Панорама" - неузнаваем
предишна страница [ 1/509 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Лепа Брена: За да бъда приета при Ванга, трябваше да извърша стра...
09:47 / 20.01.2026
Почина Попай от Бразилия
16:40 / 19.01.2026
bTV обяви ново назначение
14:31 / 19.01.2026
Почина един от режисьорите на "Цар лъв"
10:09 / 19.01.2026
Иво Сиромахов: Тежък грях е... Вашите деца не са просто аксесоар
09:12 / 19.01.2026
4 зодии привличат много пари в понеделник сутрин
08:38 / 19.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
10:32 / 18.01.2026
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
17:19 / 18.01.2026
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
08:39 / 18.01.2026
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
08:32 / 18.01.2026
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
09:42 / 18.01.2026
bTV обяви ново назначение
bTV обяви ново назначение
14:31 / 19.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тенис от Пловдив и региона
Президентска партия
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: