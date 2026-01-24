ЗАРЕЖДАНЕ...
|Малки промени, които правят банята по-хигиенична
ФОКУС ще ви посъветва:
Кърпите не обичат да се трупат една върху друга. Най-добре е да са на разстояние, да се проветряват и да се сменят редовно. Гъбите за баня също – ако стоят мокри в ъгъла, се превръщат в истински инкубатор за бактерии. Препоръчваме да имате малка решетка или чинийка, където водата да се оттича.
Сапунът има свои правила
Течният сапун е удобен, но дори и той не обича да стои в собствените си остатъци. Сапунът на блок най-добре се поставя на подложка, която позволява оттичане на водата. Така не само удължавате живота му, но и намалявате мухъла и бактериите.
Място за всичко
Бутилките с шампоан, балсама и препаратите за тяло не трябва да стоят на пода или на ръба на ваната, съветва ФОКУС. Малка полица или органайзер променят всичко – лесно се чисти и трудно се задържат бактерии.
Малки, почти незабележими промени, но ефектът е голям. Банята остава свежа, дребните рискове изчезват, а усещането за чистота е на ниво, което само домашната рутина може да създаде.
