|Макрон ще представи доказателства в съда, че съпругата му е жена
Семейство Макрон е завело дело за клевета срещу американската инфлуенсърка Кандис Оуенс, след като тя многократно е разпространявала в социалните мрежи своето убеждение, че Бриджит Макрон е родена мъж.
В интервю за подкаста "Слава под огън" адвокат Клеър заявява, че твърденията са били "изключително разстройващи" за съпругата на френския президент и представляват "ненужно разсейване" за Макрон. "Както всеки, който съчетава кариера и личен живот, когато семейството ти е под атака, това те изтощава. И той не е имунизиран срещу това, само защото е държавен глава", коментира адвокатът.
Семейство Макрон са готови да предоставят документи, експертни заключения, както и лични фотографии - включително на Бриджит по време на бременност и с децата им - като доказателства в съда. "Това е процес, на който тя ще трябва да се подложи публично. Но тя е решена да направи всичко необходимо, за да докаже истината", казва Клеър.
Същите твърдения се появиха за първи път онлайн още през 2021 г. чрез видео на френските блогърки Амандин Роа и Наташа Рей. Семейство Макрон ги осъди за клевета във Франция през 2024 г., но решението беше отменено при обжалването през 2025 г. поради защитата на свободата на изразяването - без да се оспорва истинността на твърденията.
В делото срещу Оуенс в САЩ се посочва, че тя е действала "със знанието за невярната информация и с намерението си да причини вреда". При подобни случаи с публични личности законът изисква доказването на "действителна злонамереност" - че твърденията са били направени умишлено или с пълното пренебрежение към истината.
Адвокатите на Оуенс вече са подали искане за прекратяване на делото, като твърдят, че съдът в Делауеър не е компетентен, тъй като бизнесите й не са регистрирани там. Те добавят, че воденето на делото в този щат би създало "сериозни финансови и оперативни затруднения".
Оуенс, бивш коментатор в консервативната медия Daily Wire, има милиони последователи в социалните мрежи и през март 2024 г. заяви, че е готова да заложи "цялата си професионална репутация" на това да докаже, че Бриджит Макрон е мъж.
По думите на президента Макрон пред списание Paris Match, делото не е просто личен спор: "Става въпрос за защитата на моята чест. Това е някой, който е знаел, че разполага с невярна информация и умишлено я е използвал, за да нанесе вреда", съобщава още британската медия.
