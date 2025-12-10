ЗАРЕЖДАНЕ...
|Майката на Софи Маринова в инвалидна количка на концерта й
Общо 60 000 зрители присъстваха на концертите, които Софи изнесе заедно с "Ку-ку бенд“. На сцената с ромската перла, за да пеят в дует, излязоха Орлин Горанов, Миро, Преслава, Тони Стораро, Меди, Константин и Устата. Макар мнозина да се надяваха да се появи и самият Слави Трифонов, той така и не го направи. В четирите вечери го замести Борис Солтарийски, пише "Филтър“.
Както се очакваше, най-емоционален от всички концерти беше този на 5 декември, когато е самият юбилей на певицата. На него присъства и майката на Софи, която изгледа изявата на дъщеря си в инвалидна количка.
"Не искам да поглеждам към майка, защото ще се разплача — призна чистосърдечно ромската перла. - Благодаря й, че е тук и че издържа целия концерт. Само преди дни тя беше на хемодиализа.“
Развълнуваната майка се придвижи с инвалидната количка до сцената и подари на дъщеря си букет цветя.
Изненадите към рожденичката Софи валяха една след друга. Още с влизането й в залата преди концерта нейният екип й подари торта, обсипана с ядливо 24-каратово злато. По време на спектакъла Слави Трифонов я сюрпризира със 120 духови музиканти от 12 оркестъра от цялата страна, които свириха в различни части на залата. Лили Иванова зарадва с букет Софи, а президентът Румен Радев й изпрати поздравителен адрес. Рожденичката получи още много подаръци, сред които и бижута с нейното име.
