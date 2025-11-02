ЗАРЕЖДАНЕ...
Любимката на цяла България днес стана на 69
От 1978 до 1986 г. е актриса в Драматичен театър "Боян Дановски“, Перник. От 1986 до 1990 г. е в Сълза и смях. От 1991 г. работи в Народен театър "Иван Вазов“. Играе и в постановки на Театър 199.
Сред най-значимите ѝ роли са: Естър Франц в "Цената“ от Артър Милър, Васа във "Васа Железнова 1910“ от Максим Горки, Елмира в "Тартюф“ от Молиер, Алис Мор в "Човек за всички времена“ от Робърт Болт, Констънс Тъкърмън в "Есенна градина“ от Лилиан Хелман, Аркадина в "Чайка“ от Чехов, Василиса Карповна в "На дъното“ по Максим Горки и др. Изиграла е над 50 роли в театъра и още толкова в киното. Текстът за моноспектакъла "Флобер“ е написан от Елин Рахнев специално за нея. Два пъти я отличават с театралната награда "Аскеер“ – за изпълненията ѝ в "Спускане от връх Морган“ и "Бившата мис на малкия град“.
Десетки са ролите ѝ и в киното. Знаков за нея филм е "Оркестър без име“ (1982), следват "Лавина“ (1982), "Куче в чекмедже“, сериала "Дом за нашите деца“ (1987), "Версенжеторикс“ (1999), "Една калория нежност“ (2003), "Госпожа Динозавър“ (2003). "Ако някой те обича“ (2010).
Има награда за главна женска роля на Съюза на артистите в България за ролята на Василиса Карповна в "На дъното“ от Максим Горки; "Аскеер“ за главна женска роля през 1996 г. в "Спускане от връх Морган“ от Артър Милър в "Театър 199“; "Аскеер“ за главна женска роля през 1998 г. в "Бившата мис на малкия град“ от Мартин Макдона.
На Стената на славата пред Театър 199 има пано с нейните отпечатъци. През 2002 г. участва в дублажа на анимационния филм "Лило и Стич“ в студио "Александра Аудио“, където озвучава Великата съветничка. Това е единствената й изява в дублажа.
