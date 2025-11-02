ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Любимката на цяла България днес стана на 69
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:23Коментари (0)140
©
Мария Георгиева Каварджикова е българска актриса. Родена е на 2 ноември 1956 г. в Крумовград. През 1978 г. завършва ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Надежда Сейкова.

От 1978 до 1986 г. е актриса в Драматичен театър "Боян Дановски“, Перник. От 1986 до 1990 г. е в Сълза и смях. От 1991 г. работи в Народен театър "Иван Вазов“. Играе и в постановки на Театър 199.

Сред най-значимите ѝ роли са: Естър Франц в "Цената“ от Артър Милър, Васа във "Васа Железнова 1910“ от Максим Горки, Елмира в "Тартюф“ от Молиер, Алис Мор в "Човек за всички времена“ от Робърт Болт, Констънс Тъкърмън в "Есенна градина“ от Лилиан Хелман, Аркадина в "Чайка“ от Чехов, Василиса Карповна в "На дъното“ по Максим Горки и др. Изиграла е над 50 роли в театъра и още толкова в киното. Текстът за моноспектакъла "Флобер“ е написан от Елин Рахнев специално за нея. Два пъти я отличават с театралната награда "Аскеер“ – за изпълненията ѝ в "Спускане от връх Морган“ и "Бившата мис на малкия град“.

Десетки са ролите ѝ и в киното. Знаков за нея филм е "Оркестър без име“ (1982), следват "Лавина“ (1982), "Куче в чекмедже“, сериала "Дом за нашите деца“ (1987), "Версенжеторикс“ (1999), "Една калория нежност“ (2003), "Госпожа Динозавър“ (2003). "Ако някой те обича“ (2010).

Има награда за главна женска роля на Съюза на артистите в България за ролята на Василиса Карповна в "На дъното“ от Максим Горки; "Аскеер“ за главна женска роля през 1996 г. в "Спускане от връх Морган“ от Артър Милър в "Театър 199“; "Аскеер“ за главна женска роля през 1998 г. в "Бившата мис на малкия град“ от Мартин Макдона.

На Стената на славата пред Театър 199 има пано с нейните отпечатъци. През 2002 г. участва в дублажа на анимационния филм "Лило и Стич“ в студио "Александра Аудио“, където озвучава Великата съветничка. Това е единствената й изява в дублажа.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Шеф Токев: Дори в моето село хората не можеха да повярват, защото...
11:50 / 02.11.2025
Ивет Алевтинко е новата "Мисис България World 2025"
10:07 / 02.11.2025
Любими готвачки от Hell’s Kitchen гостуват на празника на хотанск...
23:03 / 01.11.2025
Списък с магнитните бури през ноември
17:39 / 01.11.2025
Изследване: Чаша горещо какао може да предотврати много неприятно...
16:41 / 01.11.2025
Лекар: Най-честите симптоми на това заболяване са болката и трудн...
15:43 / 01.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Акция "Наглец" на Plovdiv24.bg срещу неправилното паркиране
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Масово нападение с нож в британски влак
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: