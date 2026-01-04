ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Любими на хиляди хитови предавания се завръщат
Това стана ясно, след като две от предаванията на телевизията дадоха фира, тъй като не се намериха достойни участници.
Едното е с продуценти Иван и Андрей и се казва - "Борба до ключ", а другото "Женени от пръв поглед".
Истинско състезание и реални ремонти очакваха зрителите в първото риалити. В него е замислено две семейства, разделени в отделни отбори, да се срещнат в битка на мускули, но и на идеи. Стратегия, сръчност и отлично планиране бяха нужни на участниците, за да си тръгнат с печалбата. Кастингът за новото предаване е отворен, но дали има избрани, не е ясно. Факт е, че риалити форматът, който проследява трансформацията на два апартамента - от избора на имотите през цялостното обновяване до продажбата, не е включен в програмната схема до лятото. В шоуто бе включен и бившият кадър от Би Ти Ви - майстор Владимир Караджов, който дълги години бе в предаването "Бригада нов дом".
Другото шоу "Женени от пръв поглед" също не е в схемата до лятото. За него също имаше кастинг за участници. Дали са избрани, или не двойките, предстои да разберем вероятно от есента другата година.
"Като две капки вода" е едно от любимите телевизионни предавания на зрителите. Шоуто за имитации спечели сърцата на много хора, а всеки сезон предизвиква бурни реакции в социалните мрежи. Феновете на предаването очакват с нетърпение да видят кои родни популярни личности ще влязат в новия сезон в ролята на различни музикални звезди. В публичното пространство се появи информация, че следващото издание ще има нови водещи, но засега те остават в лицето на Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро.
Относно журито със сигурност и този сезон ще останат Веско Маринов, Фънки, Хилда Казасян и новото лице - Владо Зомбори, който стана победител през 2024 година. Във форумите не са съгласни с това отново Хилда да участва като жури, но едва ли продуцентите в лицето на братя Халваджиян ще се съобразят с желанието на масите.
Иначе предаванията, които със сигурност ще гледаме с вече обявени дни за излъчване по Нова телевизия, са - "Черешката на тортата" - нов сезон с риалити звезди от 5 януари в 20,00 часа, и риалити шоуто - "Вече играеш... Стоичков", което започва от 11 януари, всяка неделя от 20,00 часа.
В пълнометражния игрален филм ще видим желаещи да влязат в обувките на Христо Стоичков - футболистът, който покори света, но никога не забрави откъде е тръгнал.
Кастингът вече е стартиран, като пред очите на цяла България ще бъде избран актьорът, който да играе в главната роля.
В проекта участват мъже на възраст между 20 и 30 години, професионални и непрофесионални актьори. Те преминават през серия от изпитания - актьорски задачи и спортни предизвикателства, и то с помощта на ментори, актьори, режисьори и легенди от футбола.
Само един ще стигне до края. Само един на финала ще подпише договор за ролята на живота си - да изиграе младия Христо Стоичков в предстоящия филм.
Друго от предаванията, които също набират хора, е "ВИП брадър", което ще се състои през есента, но все още не е отворен кастингът за желаещите да опитат късмета си.
Би Ти Ви също отговаря на конкуренция със знакови и интересни предавания. Като начало най-запомнящото се шоу "Ергенът" се завръща на екран. То ще се излъчи от Шри Ланка с водещ отново Наум Шопов. Трима са ергените, за чието сърце ще се състезават девойки, а кастингът още тече.
Други от любимите шоупрограми на българите също се завръщат в ефир - "Бригада нов дом" с водещ Мария Силвестър и "България търси талант". Остава и "Богатствата на България". Засега е ясно, че се планира и изцяло публицистичната програма в телевизията и най-вероятно ще се разделим с водещите Мария Цънцарова и Златимир Йочев.
Нови, но "стари" предавания ще има и в БНТ. Остават: "100% будни", "Култура БГ", "Бързо, лесно, вкусно", "България в 60 минути", "История. БГ", "Референдум", "Панорама", "Денят започва с Георги Любенов", "Туризъм.BG", "Бразди", "Моят плейлист", "Отблизо" и други.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2856
|предишна страница [ 1/476 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Астрологът Силва Дончева: Чудовищна криза през февруари, може да ...
15:30 / 04.01.2026
Честито на Христо Шопов!
14:55 / 04.01.2026
Млада художничка превърна жълтите стотинки в красиво изкуство
10:02 / 04.01.2026
Христо Мутафчиев: 2025 беше годината, в която всичко се обърка за...
19:36 / 03.01.2026
Деси Стоянова: "Преди обед" ми даде много, но за мен това е вече ...
18:25 / 03.01.2026
Златимир Йочев: Разделям се със сутрешния блок на bTV
13:51 / 03.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS