|Любимецът на България днес стана на 54
От 1998 до 2006 работи в "Хъшове“, "Шоуто на Слави“ и в театрална формация Мелпомена. В "Шоуто на Слави“ Любомир Нейков изпълнява едни от най-успешните имитации на реални личности (например Бойко Борисов, Иван Костов и други).
През септември 2006 г. заедно с Евтим Милошев основава продуцентска компания "Дрийм Тийм Прадакшънс“.
През 2007 г. заедно със своите колеги Христо Гърбов, Руслан Мъйнов и Кръстю Лафазанов създава първото и единствено по рода си авторско комедийно предаване в българския телевизионен ефир "Комиците“. Компанията реализира и най-хитовия сериал в България – "Столичани в повече“, който отбелязва рекордна гледаемост, достигаща до 2.2 милиона зрители на епизод.
За деветгодишната си история "Дрийм Тийм Прадакшънс“ е натрупала опит в продуциране на предаванията "Нека говорят“, пет сезона на един от най-успешните риалити формати в света — Сървайвър", специализираните предавания "Операция Слава“, "Урок по Родолюбие“ и "Българските следи“ и др.
Ръководената от Любомир Нейков продуцентска компания успешно продуцира и два театрални проекти, като илюзионния спектакъл "Магията на Ненчо“, който се играе на сцената на Театъра на българската армия и "Скакалци“ на Ст. Л. Костов на сцената на Държавен сатиричен театър.
За реализацията на спектакъла "Магията на Ненчо“, през 2008 г. Любомир Нейков купува целия реквизит, албуми със снимки, костюми и касети със записи от представления на илюзиониста Орфи.
Любомир Нейков е сред най-предпочитаните и търсени лица на българския рекламен пазар. През годините участва в заснемането на рекламни клипове за едни от най-големите рекламни брандове в България.
Жени се през 1998 г. На 20 февруари 2011 г. се ражда първата му дъщеря Анна.
Честит 54-ти рожден ден!
