|Любима двойка от "Един за друг" чака трето бебе
Софи и Тихомир Нейчеви скоро ще гушнат бебе №3.
Благата вест споделиха самите те с видео в социалните мрежи.
На кадрите се виждат и двете им по-големи деца. Софи и Тишо възпитават момиче и момче.
Други участници от "Един за друг“ побързаха да поздравят щастливото семейство. Сред тях са Галена, Кристина и Гергана.
