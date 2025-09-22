ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Лозанова пусна бельо за жълто-черни и черно-бели
Брандът, зад който стои известната моделка и инфлуенсърка Николета Лозанова, съпруга на вратаря Николай Михайлов, за първи път навлиза в света на футболната мода.
Новата серия включва както секси прашки, така и стилни боксерки, които са специално изработени в цветовете на двата пловдивски клуба.
За феновете на "канарчетата“ се предлагат жълто-черни модели с гордо поставената емблема на Ботев, докато привържениците на "смърфовете“ могат да се сдобият с черно-бели варианти, украсени с логото на Локомотив.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Камелия има второ дете, казва се Касия!
20:12 / 22.09.2025
Принц Уилям и Кейт Мидълтън заминават за САЩ?
20:18 / 22.09.2025
Новата жена на Сашо Кадиев не нарича Катето Евро майка, а по друг...
19:16 / 22.09.2025
Ники Кънчев призна: Обичам го!
15:01 / 22.09.2025
Край на досадните "бисквитки"
14:51 / 22.09.2025
Честито на Свилен Ноев!
13:25 / 22.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
13:49 / 21.09.2025
Подобно нещо скоро не бяха хващали в Пловдивско
17:56 / 20.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS