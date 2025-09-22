Лозанова пусна бельо за жълто-черни и черно-бели

© Пловдивските футболни грандове Ботев и Локомотив получиха неочаквано модно признание – техните емблеми вече красят ексклузивна колекция бельо, създадена от популярната марка NL4YOU.



Брандът, зад който стои известната моделка и инфлуенсърка Николета Лозанова, съпруга на вратаря Николай Михайлов, за първи път навлиза в света на футболната мода.



Новата серия включва както секси прашки, така и стилни боксерки, които са специално изработени в цветовете на двата пловдивски клуба.



За феновете на "канарчетата“ се предлагат жълто-черни модели с гордо поставената емблема на Ботев, докато привържениците на "смърфовете“ могат да се сдобият с черно-бели варианти, украсени с логото на Локомотив.