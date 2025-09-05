ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лили Стефанова посъветва дамите, които са навършили 40 години
След 40-годишна възраст метаболизмът при жените се забавя, а нивата на естроген и прогестерон намаляват. Затова е важно те да обръщат повече внимание на храненето, спорта и съня. Това се отразява на хормоналния баланс при всяка жена, обясни тя.
"Не можем да си позволим лукса да се храним и да не се движим, ако искаме да минем през този преход по-плавно и да намалим и симптоматиката. Тренировките трябва да са съобразени изцяло с хормоналното състояние на жената.
Тренировките, които правят 20- и 30-годишните, не помагат. Жените след 40 трябва да обърнат внимание на силовите тренировки, защото след 30 постепенно започваме да губим мускулна маса – средно от порядъка на 3 до 8% на десетилетие. След 40 този процес при дамите се ускорява и тогава на помощ идват силовите тренировки. Мускулатурата ни помага да поддържаме един добър и нормален метаболизъм, пази костната плътност, което е изключително важно, защото след 50 се появява остеопороза, ако не сме взели мерки преди това“, обясни Лили Стефанова.
Тя подчерта, че е важно упражненията да бъдат изпълнявани правилно, за да се избегнат травми и контузии. Дамите, които са тренирали и преди, могат да правят тренировки по четири-пет пъти седмично, а начинаещите – два-три пъти седмично, като през останалите дни двигателната активност не бива да се неглижира. Тренировките могат да бъдат допълнени от плуване или йога например.
"Много дами мислят, че като минат 40, вече е прекалено късно да започнат да спортуват. За спорта няма възраст. Спортът след 40 не е толкова до външен вид, а до здраве. Храненето не е толкова до броене на калории, а до това да ядем качествена храна, балансирана“, обясни Стефанова.
Много важно е дамите да намалят приема на брашно, захар и консумацията на алкохол. "Хубаво е, когато се консумира алкохол, да се пие повече вода, защото той дехидратира. След 40 той влияе много върху симптоматиката. Може на пръв поглед да отпуска и да се чувстваме добре, но това води до безсъние, нощно изпотяване. Горещите вълни също са следствие на алкохола“, добави треньорът.
Последното хранене за деня е добре да бъде преди 19.30 часа. Добре е в диетата да се набляга на протеина – около 1,2 до 1,6 г на килограм телесно тегло или около 90 грама дневно. "Когато всичко е умерено и балансирано и следим реакцията на тялото си, можем сами да си изградим една много хубава карта, по която да се движим и да знаем кое е добре за нас и кое не ни понася“, добави Лили Стефанова.
По думите й жените, които спортуват, много по-рядко страдат от депресия, тревожност, проблеми със съня, паник атаки и много по-плавно преминават през менопаузата благодарение на спорта.
